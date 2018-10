Contra Bolsonaro frente a la embajada de Brasil

BUENOS AIRES, 21 (NA). - A una semana de la segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad para definir al nuevo presidente de Brasil, el Frente de Izquierda se movilizó a la embajada de ese país en Buenos Aires y el diputado nacional Nicolás Del Caño participó de la movilización en San Pablo contra Bolsonaro.Encabezados por la legisladora porteña Myriam Bregman, el Frente de Izquierda se movilizó a la Embajada de Brasil, ubicada en Cerrito 1350, en el barrio porteño de Retiro, donde se realizó un acto para repudiar al candidato del Partido Social Liberal (PSL), en el marco de la iniciativa internacional de mujeres brasileñas conocida como EleNão (El No)."Si gana Bolsonaro, se vienen nuevos ataques a las mujeres, al movimiento LGTB, a la clase trabajadora y sus organizaciones: quiere entregar el patrimonio brasileño a los capitales imperialistas", manifestó Bregman.La dirigente sostuvo que "hoy el mundo ve espantado el ascenso de este facho, pero Bolsonaro no salió de un repollo, está a punto de imponerse en unas elecciones absolutamente antidemocráticas y manipuladas; con (el ex presidente) Lula (Da Silva) preso, proscrito y censurado".Bregman ratificó que frente a ese escenario, el Frente de Izquierda llama a los brasileños a "votar críticamente" a Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), "sin darle ningún apoyo a su política"."Planteamos claramente que la única forma de derrotar el ascenso de Bolsonaro es mediante la lucha de clases y un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, a diferencia del PT", agregó la legisladora.Bregman vinculó las elecciones de Brasil con la situación de la Argentina y le apuntó al presidente Mauricio Macri, de quien dijo que "no se confunde, en su momento apoyó rápidamente al golpista (Michel) Temer y ahora se apuró a saludar a Bolsonaro"."Es importante señalar que si gana Bolsonaro acá van a estar más fuertes para aplicar el plan de hambre de Macri, el FMI y los gobernadores peronistas", consideró la dirigente del Frente de Izquierda.En el acto en la embajada también dieron discursos Romina del Pla, del PO, y Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, mientras que Del Caño viajó a San Pablo para participar de la movilización contra Bolsonaro."Marchamos en Brasil contra Bolsonaro. Una amenaza para todos los pueblos de América Latina", expresó el diputado nacional del Frente de Izquierda a través de su cuenta de Twitter, donde publicó fotos junto a militantes del MRT.Del Caño sostuvo que "las elecciones brasileñas fueron parte de un proceso golpista que culminó con la detención y proscripción de Lula" y que "la única forma de derrotar el ascenso de Bolsonaro es con la movilización y la lucha"."Su proyecto es muy claro: avanzar con privatizaciones, apertura de la economía y un programa neoliberal de ataques a los derechos del pueblo trabajador brasileño", manifestó el dirigente del Frente de Izquierda.