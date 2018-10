Boca no pudo con Central

Boca mostró ayer un flojo desempeño, no le encontró la vuelta al planteo de Rosario Central y apenas pudo empatar 0 a 0, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la novena fecha de la Superliga. El conjunto rosarino sufrió la expulsión de Joaquín Pereyra, por doble amonestación, cuando se jugaba el cuarto minuto de adición del segundo tiempo. El conjunto boquense, que venía de empatar con el líder Racing como visitante (2-2), alcanzó los 16 puntos, cuatro menos que el elenco de Avellaneda.



BOCA 0 - CENTRAL 0

Estadio: Alberto J. Armando (Boca). Árbitro: Facundo Tello.

Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Leonardo Balerdi, Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Fernando Gago, Edwin Cardona; Mauro Zárate (62' P. Pérez), Darío Benedetto (80' C. Tévez), Sebastián Villa. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Marcelo Ortiz, Alfonso Parot; Washington Camacho (89' Lloi), Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Federico Carrizo; Maximiliano Lovera (71' J. Pereyra); Fernando Zampedri (76' Herrera). DT: Edgardo Bauza.

ncidencia en el segundo tiempo: 48m expulsado Pereyra (RC).



CON GOL RAFAELINO

Con efectividad en la primera parte y lapsos de buen juego en la segunda, Newell´s Old Boys se quedó con un duelo clave al vencer 2 a 0 a Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa. A los 23 de la etapa inicial, Fabricio Fontanini, de cabeza y luego de un tiro libre de Bíttolo, abrió el marcador. Héctor Fértoli, con un muy buen remate desde afuera del área, aumentó la cuenta a los 21 minutos del complemento para el local.



GANO LANUS

Luego de más de siete meses de no conseguir los tres puntos en el torneo local, Lanús logró imponerse a Patronato de Paraná por 3 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado en el estadio "Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez". El delantero uruguayo Sebastián Ribas, a los 12 minutos de la primera etapa, inauguró el marcador para el "Granate". Ya en el complemento, Damián Lemos, en contra de su valla al minuto de juego, aumentó la diferencia para el local, en tanto que Mauricio Sperdutti descontó para el "Patrón", a los 14. El colombiano José Luis Sinisterra, a los 32 minutos, definió el cotejo para el conjunto de Luis Zubeldía.



TRIUNFO TOMBINO

Aprovechando sus ocasiones y sacando ventaja de sus mejores momentos, Godoy Cruz venció a Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 0 en un encuentro disputado en el estadio "Malvinas Argentinas" por la novena fecha de la Superliga. El equipo mendocino se impuso con los goles los mediocampistas Valentín Burgoa, a los 12 minutos, y Ángel González, a los 34, ambos en el segundo tiempo.



EL LIDER EN TUCUMAN

Con cambios obligados por lesiones y el regreso como titular de Ricardo Centurión, Racing defenderá hoy la punta de la Superliga, cuando visite a San Martín, en Tucumán, en un partido correspondiente a la novena fecha. El encuentro se disputará desde las 20:00 en el estadio La Ciudadela, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación de TNT Sports Premium.

El técnico Eduardo Coudet ya informó que Javier García ocupará el arco en lugar del lesionado Gabriel Arias, quien sufrió una fractura en la mano con la Selección de Chile. En tanto, otro trasandino, Marcelo Díaz, arrastra una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que estará en el banco de los suplentes y será reemplazado por Nery Domínguez. La otra variante obligada que ensayará "Chacho" está relacionada con la suspensión de Matías Zaracho, expulsado ante Boca, lo que permitirá el regreso a la titularidad de Centurión, quien venía sumando minutos ingresando en los segundos tiempos.

Los demás partidos: a las 13:15 Estudiantes de La Plata vs. Atlético Tucumán, Germán Delfino (Fox Premiun); 15:30 Argentinos Juniors vs. Unión, Silvio Trucco (TNT Sports) y a las 17:45 Independiente vs. Huracán, Fernando Echenique (Fox Premiun).