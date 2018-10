Martino, durísimo con la AFA

El entrenador Gerardo Martino hizo una dura crítica ayer a la situación de la AFA y la Selección argentina de fútbol, que lo da casi por descartado como posible sucesor de Jorge Sampaoli. El "Tata", que tiene una oferta muy seductora de México, dijo -en declaraciones formuladas al sitio web del periodista Daniel Arcucci- que "desde lejos se notan peor a las condiciones" y consideró que "ha cambiado muy poco" desde su renuncia, hace poco más de dos años. Luego de que hace unos días Mauricio Pochettino dijera que es inviable su llegada a la Selección, Martino sin ser tan tajante dio a entender que no están las condiciones dadas para su retorno. "Básicamente desde lejos se notan peor a las condiciones.Con lo que representó la muerte de Julio Grondona, era bastante lógico que haya un momento de confusión más allá que eso se prolongó y terminó en un bochorno", rememoró sobre parte de su proceso. No obstante, fue duro con la situación dada cuando River y Boca pusieron objeciones para ceder a futbolistas para la gira por Arabia Saudita ante Irak y Brasil por diversas lesiones. "Al haber una conducción como la de Chiqui (Tapia), que fue electo de manera democrática, que se haya producido un hecho así, me recuerda a lo que me pasó a mí ante de los Juegos. Y noto que dos años después el hecho se repite. Pienso que ha cambiado muy poco y que se está peor", afirmó.Martino había renunciado a la Selección en junio de 2016 cuando muchos clubes le negaron futbolistas para entrenarse de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Así las cosas, la lista de posibles sucesores de Sampaoli se achica cada vez y la opción más firme para AFA parece ser la continuidad del interinato de Lionel Scaloni, quien cansado de algunas desprolijidades evalúa la chance de no aceptar en caso de que le hagan esa propuesta.