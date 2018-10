Messi se fracturó en la victoria del Barcelona

El Barcelona se puso líder liguero este sábado al ganar 4-2 al Sevilla, aunque sufrió la lesión de Leo Messi, mientras el Real Madrid se hundió un poco más en la crisis tras perder 2-1 en el Santiago Bernabéu contra el Levante.Philippe Coutinho abrió el marcador (2) para el Barça, antes de que Messi, asistente en el primer tanto, hiciera el 2-0 (12) y Luis Suárez hizo el 3-0 de penal (63). Pablo Sarabia hizo el 3-1 con un disparo desde la frontal (79), pero Ivan Rakitic puso el 4-1 (89) y Luis Muriel el definitivo 4-2 (90+1).Apenas unos minutos después de marcar, Messi cayó mal sobre su brazo derecho en un encontronazo con un contrario, doliéndose del codo. Tras ser atendido, Messi pareció intentar volver al campo, pero finalmente abandonó el partido con el brazo vendado, siendo sustituido por Ousmane Dembélé (26). La lesión de su capitán, si se confirma, llega en un mal momento para el Barça, a una semana de enfrentarse al Real Madrid el domingo próximo en el clásico liguero.La victoria permite al Barça recuperar sensaciones, al contrario del Real Madrid (5º) que profundizó su crisis al caer 2- 1 contra el Levante (7º) en su campo. José Luis Morales abrió el marcador para el Levante en un rápido contragolpe (7), antes de que Roger Martí hiciera el 2-0 de penal (13), pero Marcelo recortó distancias (72). La victoria levantina deja un poco más en la cuerda floja al técnico blanco, Julen Lopetegui, aunque el vestuario ya ha salido en su defensa. En los otros dos partidos del día, el Atlético de Madrid (4º) empató 1-1 con el Villarreal (14º) y el Valencia (12º) hizo tablas (1-1) con el Leganés (17º).Lionel Messi sufrió la fractura del radio de su brazo derecho en la victoria por 4-2 ante el Sevilla y, según informó Barcelona a través de su cuenta de Twitter, estará tres semanas afuera de las canchas. A causa de esta lesión, el 10 se perderá el partido ante el Real Madrid, en la próxima fecha de La Liga. De esta manera, el clásico entre el Blaugrana y el Merengue no contará con la presencia de Messi, ni de Cristiano Ronaldo, algo que no sucedía desde 2007. La fractura también le costará a Leo dos partidos de Champions League. Y es que el argentino no podrá estar presente en los duelos frente al Inter (primero en Italia y después en España), por la fase de grupos de la máxima competición de Europa. Los otros tres partidos en los cuales se ausentará Messi serán contra Rayo Vallecano y Betis, por La Liga, y ante el Cultural Leonesa, por la Copa del Rey.