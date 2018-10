Sin cambios en el Súper TC2000

En el mismo día en que fue anunciada la salida de Antonio Abrazian de la presidencia del Súper TC2000, el flamante director deportivo, Edgardo Fernández, confirmó dos temas que generaron cierta incertidumbre.

"Los motores actuales van a continuar en la próxima temporada y las categorías no se van a unificar", garantizó, en referencia a los impulsores V8 y sobre la posibilidad de fusionar ambas divisionales bajo el ala de AutoSports S.A.

"Estoy en una etapa de la vida en que puedo hacer esto dentro del Súper TC2000", aseguró Fernández, que en los últimos años no tuvo vinculación directa con el deporte motor.

"Mi labor no será similar a la de Antonio (Abrazian). Yo me ocuparé de la parte técnica y deportiva de la categoría, sobre todo", aclaró.

Fernández señaló que "se trabaja con los equipos para mejorar los espectáculos deportivos con más sobrepasos, algo que lamentable no está ocurriendo en la categoría desde hace bastante tiempo".

La prueba inicial de los nuevos directivos será, nada menos, que los clásicos "200 Kilómetros de Buenos Aires", que se disputarán el 4 de noviembre en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" con pilotos invitados, entre los que figura el cordobés José María López.

Habrá solamente tres extranjeros: el brasileño Víctor Franzoni y los uruguayos Mauricio Lambiris y Santiago Urrutia.