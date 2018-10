Unión recibe a Defensores

Se cierra la primera rueda de la Zona 2 del torneo Federal A. Este domingo, Unión de Sunchales intentará quedar en lo más alto de la tabla de posiciones, cuando reciba a Defensores de Villa Ramallo a partir de las 17:30. El arbitraje estará a cargo del casildense Sebastián Ranciglio.

El Bicho Verde comparte la cima del grupo con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, y para este partido tendrá dos importantes regresos, como Rodrigo López Alba y, fundamentalmente, Joaquín Molina, quienes estuvieron ausentes el domingo pasado en Pronunciamiento por distintas lesiones. En relación al once titular que afrontó ese compromiso estarán saliendo Carlos Ponce y Facundo Cabral. Pero además, el técnico Adrián Tosetto decidió incluir en la defensa a Jonatan Paiz para reemplazar al suspendido Rafael Nicola.

De tal modo, la formación del equipo del "Chino" será con Aguiar; López Alba, Yuste, Paiz y Medina; Sarraute, Calgaro, Boasso y Vittarelli Góngora; Méndez y Molina.

Defensores, que no arrancó bien el torneo, ya entró en su protagonismo habitual de los últimos años y acumula cuatro cotejos sin perder, con dos empates y dos triunfos.

Los demás partidos de la novena fecha serán: a las 16 Juventud Unida de Gualeguaychú vs Sportivo Las Parejas, Carlos Gariano; a las 17:00 Atlético Paraná vs Gimnasia de Concepción del Uruguay, Carlos Boxler. Lunes 21:00: Douglas Haig de Pergamino vs Camioneros, Adrián Franklin. Libre: Defensores de Pronunciamiento.

Posiciones: Gimnasia y Unión 14 puntos; Sp. Las Parejas 10; Defensores de Villa Ramallo 9; Douglas Haig y DEPRO 8; Juventud 6; Atlético Paraná y Camioneros 5.