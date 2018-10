Valorar el día de la madre

En medio de tantas situaciones conflictivas que vive la sociedad de hoy, este domingo se celebra el Día de la Madre y constituye un buen momento para reflexionar sobre el sentido y el valor que hoy reviste la figura materna. Es cierto que todos los días hay que valorar a la mamá y que esta fecha también tiene un costado comercial.

Se dice con razón que la mujer tiene una psicología especial por el instinto materno y, al mismo tiempo, trata siempre de armonizar la vida hogareña entre su pareja y los hijos, buscando siempre el bien común de la familia.

A la madre hay que valorarla todos los días mientras viva, escuchando sus consejos, sugerencias y críticas constructivas, pero después cada hijo sabrá poner en práctica con el paso de los años y cuando vengan momentos difíciles que suelen presentarse en la vida.

Por ese motivo también no nos podemos olvidar de aquellas madres que partieron de este mundo, que dieron todo lo mejor de sí para sus hijos y ahora están disfrutando del descanso eterno.

La poetiza chilena Gabriela Mistral escribió unas palabras profundas que podemos compartir: “Madre, en el fondo de tu vientre se hicieron en silencio mis ojos, mi boca, mis manos. Con tu sangre más rica me regabas como el agua a las papillas del jacinto, escondidas bajo tierra. Mis sentidos son tuyos y con éstos, como préstamos de tu carne, ando por el mundo. Alabada seas por todo el esplendor de la tierra que entra en mí y se enreda en mi corazón”.

Para los cristianos y personas de buena voluntad, Jesús el hijo de Dios cuando estaba en la cruz nos regaló a su mamá, María, para que nos cuidara y acompañara en nuestro caminar por la Tierra, recordando aquel diálogo en el que también estuvieron presentes la Virgen y el discípulo Juan: "Madre aquí tienes a tu hijo, hijo aquí tienes a tu madre". Y desde aquel día el apóstol la recibió en su casa.

Al respecto, la madre Teresa de Calcuta señaló cuando estuvo en Rafaela el 18 de setiembre de 1982 con motivo de la gran misión: “Tenemos el honor de saludar juntos a la Madre de Jesús, que es también nuestra madre; a su hermosura, su inmaculada concepción, su perfección, su santidad y sus virtudes, su corazón tan puro, lleno de amor y de humildad, para que nos dé la capacidad de amar a Jesús como ella lo amó.”

Este año estuvo el gran debate en la Argentina sobre la legalización del aborto, que finalmente tuvo media sanción en Diputados y fue rechazada en la Cámara Alta. Más allá de las situaciones no deseadas, hay que decirlo con todas las letras el aborto es un crimen porque se mata al bebé indefenso que está en la panza de la madre, siendo reconocido la existencia de la vida desde el momento de la concepción en la Constitución Nacional a través de los pactos internacionales incorporados en la reforma de la Constitución en 1994 y por los profesionales del arte de curar.

En nuestra ciudad, los integrantes de "Rafaelinos x la vida" presentaron el proyecto de ordenanza a través de la iniciativa popular con las 2.234 firmas presentadas (supera el 1,5% del padrón electoral del Municipio) en el Concejo Municipal, para crear un centro de atención para la embarazada y el niño por nacer. Los ediles tienen este proyecto en carpeta y podría darte tratamiento y despacho de comisión en los próximos meses.

El doctor Pablo Possetto, uno de los responsables de "Rafaelinos x la vida", expresó recientemente a LA OPINION que "la normativa que se aplica es lo que está previsto en la Constitución Nacional, lo que está previsto en el reglamento interno del Concejo y se aplica de manera subsidiaria la ley nacional por analogía para tratar de adaptarla al caso concreto. Además, hay que trabajar en el voluntariado para el futuro funcionamiento del centro de atención". En caso de sancionarse esta norma, deberá determinarse el financiamiento, que sería con fondos del presupuesto municipal y también aportes de privados y donaciones particulares.

Cuántas madres dieron todo de sí hasta su propia vida por salvar su dignidad, la de sus hijos, la de su familia. Todavía se ven situaciones conflictivas, donde la madre es ultrajada de sus derechos, despreciada, maltratada al interno de sus familias y también en la calle.

No son pocas las madres que cumplen la doble función de ser también padre porque actualmente la familia está muy bombardeada y están en auge las separaciones matrimoniales, los divorcios, volverse a juntar, repercutiendo no solo en ellas sino fundamentalmente en la crianza de sus hijos.

Feliz Día de la Madre para renovar su rol maternal a pesar de las dificultades y problemas. Para quienes no la tienen un consuelo y un recuerdo especial, en agradecimiento por las enseñanzas y vivencias compartidas; la llevan en el corazón por siempre...