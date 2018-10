3 Imputados por abuso sexual a menor de 4 años

Tres personas fueron detenidas en San Francisco (Córdoba) en la tarde de este jueves por el supuesto abuso sexual de una niña de 4 años. Todos están imputados como presuntos autores del delito de "abuso sexual".Según publicó La Voz de San Justo de la ciudad cordobesa, se trata del padrastro, la madre y un tío de la víctima, esta última trasladada al Hospital "J. B. Iturraspe" para las pericias pertinentes.La aprehensión de padrastro, que habría sido identificado como César Monguzzi, de 46 años, se produjo en la casa donde habría ocurrido el hecho de abuso, en bulevar Roca al 3100, en barrio Independencia.Luego, el fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione, que entiende en la causa, ordenó la detención del tío materno de la pequeña y también de la madre de la menor, una joven cuyas iniciales son R.S., de 33 años.Mientras se realizaba el allanamiento en el domicilio antes mencionado, personal policial de la División Investigaciones de la Departamental San Justo, a las órdenes de Alberione, detenía en la vía pública al hermano de la madre de la víctima, M.S..El hallazgo de algunos recortes de nylon en la vivienda hizo que se convocara a personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), aunque finalmente no se hallaron estupefacientes.Fueron los vecinos quienes alertaron a la fuerza policial tras escuchar gritos y el llanto de la pequeña que se encontraba en el interior de la vivienda con su mamá y padrastro.Además de ser revisada por un médico forense, la niña podría ser sometida en las próximas horas a la Cámara Gesell, procedimiento al que recurre la justicia para avanzar en la investigación.Mañana lunes, los detenidos serían trasladados a los tribunales locales para designar abogado defensor y posteriormente, el fiscal les tomará declaración indagatoria.R.S. además es madre de otros dos niños que no conviven con ella. En el caso de la menor presuntamente abusada, la justicia determinó que quedara al cuidado de una familia que funciona como "hogar de tránsito".De acuerdo a lo que pudo conocer el medio de comunicación citado, vecinos del sector escucharon gritos y el llanto de la niña y llamaron a la policía.Se constituyó así una comisión policial a cargo del oficial principal Pablo Lencina, que violentó la cerradura de la puerta del domicilio para poder ingresar."No tengo nada que ver con lo que me acusan, me pongo a disposición de la justicia", dijo Monguzzi al ser detenido.A decir de los vecinos, desde la noche del miércoles permanecía estacionado un automóvil Renault Megane de color verde con las balizas encendidas, frente a la casa de bulevar Roca.Al parecer, hace dos meses Monguzzi se había quedado sin trabajo; se desempeñaba en una fábrica de fumigadores de Marcos Juárez.Los mismos vecinos contaron que cuando la pareja discutía, la mujer acusaba a su concubino de "violador de m...".