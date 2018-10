Sector del seguro cuenta con 30.700 empleados

En conmemoración por el Día del Seguro, la Superintendencia de Seguros de la Nación realizó el viernes su tradicional Misa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo. Participaron del encuentro Juan Pazo, superintendente de Seguros y Guillermo Plate, vicesuperintendente.Luego de la celebración, Pazo brindó unas palabras de agradecimiento al compromiso institucional y dijo: "Es un honor para todos celebrar este día tan importante para el mercado del seguro. Trabajando en equipo con todos los actores es como creemos que se logran los cambios más profundos".En tanto, la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina (FAPASA) y la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) entregaron dos coronas de flores como ofrenda al prócer Manuel Belgrano, precursor del seguro en la Argentina.El 21 de octubre de 1811, en una nota dirigida por el Primer Triunvirato al Tribunal del Consulado, se oficializó la primera iniciativa gubernamental de crear un banco de descuentos y una compañía de seguros marítimos. Algunos historiadores consideran que fue Manuel Belgrano el autor intelectual de esa idea, quien había tenido un papel importante en la creación de “La Confianza”, la primera aseguradora del Virreinato del Río de la Plata.Por eso, la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través del Decreto 24.203, firmado el 8 de setiembre de 1944, estableció el 21 de octubre como el “Día del Seguro”.La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene como función proteger los derechos de los asegurados mediante la supervisión y regulación del mercado asegurador para un desarrollo sólido con esquemas de controles transparentes y eficaces.El mercado asegurador, según cifras actuales de la SSN abarca un total de 187 compañías, siendo las más numerosas las de la categoría "patrimoniales o mixtas" con 117, seguidas por las de seguros de vida con 36, las de retiro con 16, riesgos de trabajo 13 y transporte público de pasajeros con 5.En cuanto al personal empleado por la totalidad de este sistema, alcanza las 30.700 trabajadores sostiene las estadísticas oficiales (el promedio por entidad es de 164 agentes). Asimismo, el informe señala que hay 35.760 productores / asesores de seguros habilitados como "personas físicas" y otros 650 como "personas jurídicas"."El sector opera con un Activo total superior a los 450 mil millones de pesos incrementándose un 15% respecto al 2016 y un Pasivo que supera a los 350 mil millones de pesos (aumentando un 13% respecto al año anterior), que muestran un incremento del Patrimonio Neto del 19% reflejado en más de 100 mil millones de pesos" subraya el informe de 2017.Además, sostiene que "la producción para el Ramo Vehículos Automotores, rozó los 100 mil millones de pesos, representando así un 45% de los Seguros de Daños Patrimoniales y liderando así el segmento" y que "los seguros para el Ramo de Riesgos del Trabajo, se ubicaron en el orden de los 79 mil millones de pesos posicionándose como el segundo Ramo de mayor Producción".PLANTEO POR GANANCIASEl sector asegurador ya alcanza una inversión anual de $ 84.700 millones, que podría "cuadruplicarse" si se modificaran algunas leyes, como el tope para deducir los seguros del impuesto a las Ganancias, afirmó hace unos días el presidente de la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro (AVIRA), Mauricio Zanatta.En el marco del 11° Seminario Internacional de esa entidad, que se realiza en un hotel de Retiro, Zanatta recordó que esos montos están "congelados desde 1992 y son de 996 pesos por año para seguros de vida y 630 pesos para los de retiro corporativos", por lo que consideró que esas cifras "deberían estar en el orden de los 25 mil pesos".El titular de AVIRA dijo que la "penetración de los seguros de vida y retiro sobre el PIB en la Argentina es de 0,6%,mientras que en Brasil ese índice es de 1,3%, en Chile 2% y en Estados Unidos del 4%, por lo cual se podría cuadruplicar el mercado".Precisó que "del total de productos de vida el 70% es el seguro colectivo (laboral) o el seguro de saldo deudor (porcompras a crédito)" y señaló que "en el total de seguros de personas los contratos individuales son entre un 15 y un 18%". "Sin embargo, el 97% de los seguros de retiro son por planes corporativos y sólo el 3% son por contratos individuales", remarcó.Zanatta dijo "los seguros de retiro no llegan ni al 2% del apenas 0,6% del PIB que representan los seguros de personas" y sostuvo que "esto repercute en la gestión de activos que fortalecen el mercado de capitales, que es muy bajo".Además, consideró "importante que estamos alineados con el Gobierno en cuanto a la importancia y a la contribución que podemos hacer como industria al mercado de capitales"."Hoy tenemos un contacto muy fluido desde la Cámara y existe un compromiso mutuo en cuanto al mercado que podemos desarrollar, y por eso esperamos que los seguros pasen a ser jugadores importantes en el desarrollo del nuevo mercado de capitales", indicó.Con relación a los productos en los que invierten las aseguradoras, Zanatta puntualizó que "en el sector el horizontede inversión es muy largo porque los seguros pueden durar 15 años o más" y afirmó que "se invierte en instrumentos de largo plazo como bonos del gobierno, títulos provinciales y obligaciones negociables de empresas". "También hay una porción mucho más chica que se invierte en acciones y destinamos un porcentaje aún menor a plazos fijos o fondos de ´money market´ que usamos para cubrir gastos administrativos o necesidades inmediatas", indicó."Tenemos que generar conciencia aseguradora. Es condición necesaria, pero no suficiente, la actualización de losincentivos fiscales. Además, tenemos que ser muy claros y persuasivos en la explicación de la importancia que tienen estos productos frente a tres instancias claras en la vida de las personas, alguna de ellas va a ocurrir indefectiblemente:muerte, incapacidad o jubilación", dijo Zanatta.DIGITALIZACIONDE POLIZASEl superintendente de Seguros de la Nación (SSN), Juan Pazo, anunció que se buscará digitalizar todo el sistema de pólizas de seguro con el fin de mejorar la productividad, agilizar la operatoria y mejorar los controles, y confió en un "crecimiento" del sector.Afirmó que las pólizas digitales suman 8 millones y que proyectan un crecimiento hasta los 11 millones en marzo de 2019. "Las empresas deben saber que tienen un organismo (la SSN) que no les pone trabas para operar, somos facilitadores para desarrollar nuevos productos", indicó ante un millar de referentes del sector.En el marco del 11° Seminario Internacional del mercado asegurador organizado por la cámara del sector, AVIRA, el funcionario remarcó la importancia de los ejes que trazaron para la gestión de la SSN: la conciencia aseguradora, el respeto de las leyes y una superintendencia con inserción internacional."El problema de Argentina es la tasa de ahorro, por debajo de Ecuador, Chile y Perú. Las compañías de seguros deberían ser el principal canal de ahorro. Para eso necesitamos deducciones de primas en vida y retiro y nuevos productos en estos seguros, pero con capitalización", explicó.