Las máquinas reemplazarán cada vez más a trabajadores

Para el 2025, el 45% de los trabajos que existen actualmente serán reemplazados por máquinas, advierte un estudio de la consultora Mercer, difundida en un foro realizado esta semana. No obstante, aclaró que "eso no significa que desaparecerán" y añadió que "un 35% se reconvertirá en tanto cambiará su contenido y, para compensar el 10% restante, aparecerán nuevos trabajos"."Por eso, no hablamos de la desaparición del trabajo sino de su transformación", afirmó Ivana Thornton, Directora de Career de Mercer para Argentina, Paraguay y Uruguay, en un encuentro realizado en la Usina del Arte con 1000 inscriptos profesionales de Recursos Humanos de empresas líderes.En el marco de este evento, se presentó el último relevamiento sobre tendencias salariales: las empresas prevén otorgar un incremento del 25% en 2019 al personal fuera de convenio. En una nueva edición de su Foro, Mercer reunió a sus especialistas, diferentes líderes de multinacionales y académicos para conversar sobre cómo crear un futuro de prosperidad en un entorno complejo.