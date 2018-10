Comerciantes piensan que las ventas darán "en baja"

Los regalos por el día de la madre no fueron los mismos que el año pasado. Si bien en los primeros días de esta semana se sabrán los datos certeros, los comerciantes detectan que las ventas no fueron buenas.

En este día de la madre las expectativas de los comercios quedaron algo atrás en relación al año 2017. Si bien las expectativas fueron muy altas en los días anteriores a esta fecha fueron anunciando lo que finalmente se terminó dando: pocas ventas.Como sucede desde hace varios años, el Día de la Madre no se circunscribe a un solo día, sino que se amplía a todo el mes. Y es, para todos los comercios, uno de los días más esperados por la alta demanda que siempre existe. Pero la economía del país, este contexto en el que vivimos, fue alertando que en este 2018 no sería lo mismo.En los locales comerciales del centro de Rafaela se pudieron constatar de cerca las estrategias que llevaron adelante pero también su expectativa ante la víspera de este día festivo.Silvia Ibarra, coordinadora de Paseo del Centro de nuestra ciudad, le dijo a este Medio que "los comerciantes nos expresaron que los movimientos no fueron los esperados y algunos ya saben que en relación al año pasado le va a dar en baja", destacó Ibarra.Si bien se espera el balance en las primeras horas de mañana, ya hay un anticipo de lo que puede llegar a venir, más allá de que en la tarde de ayer la cosa mejorara y de que el panorama fuera otro.Los comerciantes, a la hora de las estrategias para tratar de vender sus productos, optaron por ofrecer “precios bajos, accesibles". Es que según los propios vendedores, hoy la gente se cuida mucho de gastar de más. "En el centro se pudo ver un movimiento escaso, que mejoró un poco en el mediodía de ayer. Pero en líneas generales había poca gente, había lugar para estacionar. Son síntomas que contextualizan este presente", dijo la coordinadora.En otro sentido, los niveles de ventas en el comercio minorista vienen en baja en los últimos meses, y la expectativa del sector mercantil es que el mejor día del calendario comercial (junto con Navidad) les permita levantar un poco sus números. Es más, un comerciante le dijo a este Medio ayer que "con la caída de ventas de los últimos meses, igualar lo del año pasado sería muy bueno. Será difícil llegar a eso, pero no perdemos las esperanzas”, aseguró.