Todos sabemos lo que pasa en la ciudad. El vecino del barrio no está aislado de la realidad que nos atraviesa, con una inseguridad que asusta. Pero el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, siempre tiene "más datos" por tener un vínculo permanente con el resto de la ciudad, por encontrarse cara a cara con los ciudadanos en las reuniones y tener así un parámetro mejor de lo que nos pasa.

Néstor Seffino dice que el vecino "está harto" y que no aguanta más este momento con tanta inseguridad. Cansado, y hasta reiterativo, dice que el problema no es la falta de policía, sino las leyes que nos regulan.

"Podemos traer un millón de policías y no vamos a solucionar nada. A mi modo de ver las leyes no están acordes a las circunstancias. Nos falta educación, hay mucha gente que no tiene trabajo, que siempre nos dignifican. Y eso lleva a que delincan, creo que el tema de la droga pasa por la familia, por lo que ocurre dentro de algún hogar. Hoy por hoy agarran a un chico y al otro día lo vez por la calle porque las leyes no están acorde a las circunstancias", explicó el vecinalista al respecto.

Además dijo que "yo veo como los policías pasan todos los días en frente de mi casa, con los móviles... tenemos el ejemplo de una vecina que le entraron a robar dos veces seguidas, y fueron los mismos ladrones, que siguen sueltos. La policía actúa, los detienen, pero acá pasa por otro lado. La gente está harta de todo esto y nadie le encuentra la solución Si la policía tiene las manos atadas, imaginate ¿qué podemos hacer nosotros? La gente no confía en nadie, ni en la policía ni en los políticos. Y se lo puede decir cualquier presidente de cualquier barrio de la ciudad", dijo y admitió que lo que debe cambiar "son las leyes, no hay vuelta que darle", explicó.

Recordemos que hace un par de meses atrás, el presidente de la Federación había hecho hincapié en la falta de compromiso de los vecinos, y con la falta de participación que tienen muchos, ya que muchos no participaban de las reuniones y tampoco eran protagonistas; "falta colaboración de los vecinos, sobre todo con el 911. Si no quieren hacer la denuncia a la policía, pueden ir al centro de denuncia. Pero todos tenemos que colaborar y conversando evitaríamos muchos delitos", había determinado.

Más allá de esto, en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad, destacó que "¿Cuáles son las soluciones que tenemos? ¿Armar un grupo de WhatsApp? ¿Avisarnos o dejar la luz prendida? Ahora apareció de nuevo la tranca, que se usaba hace 80 años atrás... estamos todos locos, no sé como podemos solucionar todo esto", dijo.



REUNIONES PERMANENTES

Además deslizó que existen encuentros con los otros presidentes vecinales para poder acomodar las cosas, y al menos poder ordenarlas. Al respecto, dijo que "con los presidentes vecinales estamos trabajando por lo mismo. Se acercan a la Federación, a veces no vienen todos, a veces algunos, pero en realidad no tengo conocimiento de que alguna vecinal esté disconforme con las leyes de la Federación", y añadió que "la seguridad, el tema de obra, pero generalmente es la inseguridad. Yo siempre se lo he dicho al Intendente y a todas las autoridades: hay que darle trabajo a la gente, el trabajo dignifica y hay que buscar la forma de darle trabajo a la gente de alguna manera. Y eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde al gobierno de turno", finalizó.