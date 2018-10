UCES: jornada de práctica profesional supervisada

Organizada por el Area de Práctica Profesional Supervisada de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Sede Rafaela, se llevó a cabo ayer en el Salón Auditorio la 7ª Jornada de Práctica Profesional Supervisada.

Como cada año, la práctica del psicólogo se ve interpelada desde alguna temática convocante, sobre la que múltiples voces aportan su experiencia. En esta séptima jornada, el tópico se centró en el reconocimiento y análisis de prácticas profesionales desarrolladas en áreas emergentes en psicología. A su vez, el encuentro también sirvió como marco para celebrar y conmemorar el ejercicio de la profesión, ya que el 13 de octubre se conmemoró el Día del Profesional de la Psicología.

"Entendemos a la Psicología, en tanto ciencia y profesión, como un objeto cultural, en tanto construido dentro de coordenadas sociales e intelectuales singulares. En ese sentido, la pensamos como dinámica, en constante transformación. Como campo de conocimientos y profesión de servicio, es una empresa inacabada que, en diálogo permanente con las necesidades y problemáticas sociales propias de cada época, va redefiniendo sus alcances y límites. Recuperando esta mirada, damos lugar en esta Jornada a aquellos desarrollos y experiencias profesionales que se despliegan en áreas que han visto su surgimiento y consolidación en estas últimas décadas. Áreas que han sido reconocidas como emergentes por organismos formales de la disciplina, tales como la Asociación de Unidades Académicas de Psicología (AUAPsi) en Argentina”, explicó la Ps. Silvana Best, Coordinadora del Área de Práctica Profesional Supervisada (PPS) de la Lic. en Psicología de UCES.



CELEBRACIÓN DEL

DÍA DEL PSICÓLOGO

El 13 de octubre se celebra en Argentina el Día del Psicólogo, ya que ese día de octubre de 1974, en la Universidad Nacional de Córdoba se desarrolló el último día del “Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología”. Jóvenes profesionales y estudiantes, de una también joven carrera, elevaron en el marco de esa instancia la moción de instituir el Día del Psicólogo.

“Hoy, 40 años después, nos encontramos aquí, profesionales y alumnos, futuros colegas, renovando el espíritu de pertenencia a esta comunidad profesional de la Psicología”, les dijo Best a los presentes en el discurso de bienvenida a la Jornada.

La Lic. Prof. Cristina Pairetti, también Coordinadora de las PPS de UCES Rafaela, manifestó que se eligió realizar esta Jornada durante la semana del Día del Psicólogo, como modo de reforzar una identidad profesional común, hacia adentro de la carrera y hacia fuera, en la comunidad rafaelina y la región.

“Desde la Coordinación de PPS y la Dirección de la Lic. en Psicología, renovamos la apuesta a la producción de espacios en el que hablar de y desde la práctica, pensar la práctica y pensarse en la práctica sea lo que nos convoque y posibilite reconocernos en un nosotros, en términos de identidad profesional”, aseguró Silvana Best.

La Jornada estuvo organizada en diferentes paneles compuestos por la Lic. Prof. Cristina Pairetti, quien desarrolló la presentación “¿Qué emerge en lo emergente”. Interpelaciones desde la historia de la psicología”.

En una segunda instancia, la Lic. María Cecilia Arnaudo, egresada de Psicología de UCES e integrante de la Unidad Integral de Tratamiento de la Obesidad del Sanatorio Nosti, presentó su trabajo integrador final “Psicología bariátrica: abordaje psicológico a pacientes obesos candidatos a cirugía bariátrica”.

Luego, la Lic. Daiana Britto, egresada de UCES, especialista en psicología del deporte, asesora interna y externa en clubes y miembro del equipo técnico de la Selección de Ciclismo de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, expuso su experiencia en este campo.

En tanto, la Ps. Betina Lichet, egresada de la UNR, ex concurrente del Servicio de Salud Mental y del Servicio de Oncología del Hospital San Martin de Paraná, ex docente de UCES Rafaela y de UADER de Paraná, psicóloga clínica; desarrolló su trabajo sobre psicooncología.

Para UCES Rafaela, comprometerse en la formación de futuros psicólogos supone atender al desarrollo de competencias que integren conocimientos científicos y tecnológicos con un saber-hacer a partir de ellos, involucrando también la construcción de una identidad, de un saber ser y estar en la profesión. Al promover tal integración, los dispositivos de práctica de la carrera acompañan a los alumnos en la asunción progresiva de responsabilidades en la elaboración de su propia identidad dentro del campo profesional y científico de la Psicología.