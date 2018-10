Respuesta a una Carta

Sr. Director:



Simplemente me dirijo a Ud. para retrucar las expresiones que vertiera días atrás, la señora Lilian Koper... En carta de lectores ella hace una similitud entre Los K y el nazismo...Y se equivoca de medio a medio, ya que tiene afinidad y posiblemente admira a Hitler y sus aliados, es el partido que hoy nos gobierna...

Y lo expreso porque está utilizando métodos que provienen de pensamientos de nazista muy conocidos. El hecho de mentir, y mentir, y mentir... "Miente que algo quedará"...La utilización de la publicidad como medio de información falaz, la persecución a través de clones de los que consideran sus enemigos políticos, utilizando las redes difamando a quienes piensan en contrario...

Además, Cristina estaba lejos del nazismo, ya que siempre se consideró al peronismo, como populismo, pensamiento muy lejano de la ultra derecha del nazismo...Y debe reconsiderar algo muy importante: quien bombardeara en su momento a argentinos, fueron las Fuerzas Armadas, aliadas a los conservadores. Un bombardeo que fue contra el pueblo peronista, por personas que quizás hayan pensado en sus momentos, de la misma forma a que ella piensa. Y esto está referido a la cita de un lugar de bombardeo de la segunda guerra mundial.

Finalmente quiero decirle que tiene razón en que hubo un cambio: la gente toda antes comía, ahora mucha no... antes todos teníamos luz y gas, ahora no... antes nos podíamos bañar todos días en invierno, ahora no.-. antes el sueldo alcanzaba, ahora no...

Se logró un cambio, ¡vaya que se consiguió! Y en cuanto a errores ¿no tienen en cuenta los muchos que han cometido los de este gobierno con sus idas y venidas en resoluciones? Me hizo recordar a la primaria aquella en la que se enseñaba mediante el método del acierto el error....

Y que los K se robaron todo, es verdad. Cuando en el 2002 se hicieron cargo robaron todo los que les dejaran los neo liberales... las enormes reservas del Tesoro, la escasisíma deuda externa, la baja inflación, el status de muy buena vida... Ellos, los del actual gobierno, en menos de tres años se endeudaron (nos endeudaron) en más de cien mil millones de dólares y, encima, no pagaron ¡nada! ¿Dónde están ? Seguramente Bonadio lo descubrirá... ¡Qué ladrones estos K!

Muchas gracias, Sr. Director, por permitirme expresarme.



Héctor Abel González

DNI 5.408.578