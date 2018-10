Apostillas de La Feliz

MAR DEL PLATA, 20 (NA). - Este viernes cerca de las 15:00, una hora y media antes de la llegada del presidente Mauricio Macri al hotel Sheraton de la ciudad para cerrar el 54° Coloquio de IDEA, ingresaron de la mano de efectivos de la Policía Federal Argentina dos perros entrenados para detectar explosivos.

Con un chaleco rojo y con correa de por medio, los canes guiados por los uniformados recorrieron el hall central, para luego sondear el salón Carlos Tejedor y el resto del predio con el fin de aprobar la seguridad a la espera del primer mandatario.

La utilización de los perros se dio en medio de un operativo de seguridad que incluyó el refuerzo de efectivos de Prefectura en el exterior del edificio, cuyas puertas fueron cerradas pasadas las 16:00 de este viernes para extremar controles de ingreso.

De hecho, se anunció a los empresarios que una vez dentro del salón principal, durante la exposición del Presidente, no se podría salir hasta el final.



La fiesta que año a año ofrecen el HSBC y Zurich en el marco del Coloquio se concretó en esta oportunidad este jueves por la noche en el hotel Costa Galana, pero tuvo un recorte: no hubo ningún show musical, algo que era tradición del encuentro.

De todas formas, los ejecutivos que asistieron al principal evento social del Coloquio de IDEA disfrutaron de las comidas preparadas y servidas por los reconocidos chefs Donato De Santis, Tommy Perlberger, Dolli Irigoyen y Fernando Trocca.



Los árboles que rodean al hotel, que recibió a casi mil empresarios entre el miércoles y el viernes, aparecieron con carteles que contenían un mensaje anónimo con fuertes críticas.

Los textos calificaban a los participantes del Coloquio de "corruptos" y cuestionaban: "Hablan de un país en serio.

¿Serio? No pagan los aportes a sus trabajadores".



La fiesta del jueves por la noche incluyó también a políticos y sindicalistas, como el titular de los Judiciales, Julio Piumato, que asistió con una llamativa campera roja y jeans, y Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos.

Fueron los únicos representantes del sector gremial que se dieron una vuelta por el Coloquio de IDEA, luego de que el año pasado hubiera un panel exclusivo para sindicalistas.

En el Costa Galana también estuvieron el secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky, quien llegó un día antes que el mandatario nacional a la ciudad balnearia.

.

A una cuadra del Sheraton, en una parrilla colmada de empresarios, este viernes al mediodía almorzó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, junto a sus dos asistentes de prensa.

Al titular de la empresa se lo percibió distendido pese a que el día anterior, por una "turbulencia de intensidad severa" durante un vuelo de Aerolíneas proveniente de Miami, hubo 15 heridos leves, que debieron ser atendidos y, algunos de ellos, hospitalizados.