Para Dujovne, la inflación se está "desacelerando"

MAR DEL PLATA, 20 (NA).- En la misma semana en la que el INDEC difundió preocupantes cifras sobre el aumento de los precios, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, destacó ayer que "la inflación está desacelerándose" y manifestó su deseo de que el FMI "no tenga razón" sobre las proyecciones económicas para el 2019, ya que difieren de las metas del Gobierno.

"Nuestras proyecciones no coinciden exactamente con las del Fondo, aunque por supuesto respetamos esa visión", afirmó el funcionario al participar de la última jornada de la edición número 54 del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, ante cientos de empresarios.

En el mismo sentido, insistió: "Si uno mira la pintura global del 2019 respecto del 2018 se va a encontrar con que a lo mejor tenemos razón nosotros, espero que no tenga razón el Fondo". Asimismo, proyectó que este año dejará un arrastre estadístico negativo del 3,2% para el 2019, que condicionará el nivel de actividad. "Vamos a ver una recuperación el año próximo, vamos a ir mejorando secuencialmente pero que en promedio los números no serán buenos aunque si se verá un sendero de recuperación", sostuvo el funcionario.

Dujovne evaluó que la suba de precios minoristas "responde a la inestabilidad cambiaria" y estimó que las cifras de septiembre y octubre "marcarán el pico del año". Sin embargo, describió: "Mirar esta inflación y proyectar para adelante con las cifras de septiembre y octubre es mirar al futuro con el espejo retrovisor".

Esta semana, el INDEC informó que la inflación de septiembre fue del 6,5% y alcanzó en doce meses un total del 40,5%, mientras que los precios mayoristas escalaron 16% en ese mismo mes. "La manera de resolver el problema tan grave de la inflación, que afecta a los que menos tienen, tenía que venir de la mano de un cambio radical en la política monetaria", consideró. Y añadió: "Era la alternativa menos recesiva que teníamos. Un shock adicional de la inflación es mucho más duro que el impacto que genera sobre la inversión".

Luego, el funcionario analizó: "Hace varias semanas el Gobierno puso en marcha una política monetaria muy dura, en base a una regla muy clara que consiste en mantener constante la base monetaria en términos nominales hasta junio del año próximo. Eso está dando sus frutos". Además, apuntó: "Tuvimos shocks que no esperábamos como la sequía y la apreciación del dólar en los países emergentes".

En tanto, subrayó que "los resultados del corto plazo de este año no eran los esperados", pero instó a mirar el "cambio de ritmo" y "la corrección macroeconómica que hizo la Argentina". "Cuando miremos dentro de muchísimos años la corrección macroeconómica que hizo la Argentina en 2018, si se ratifican las políticas a partir de 2019 y podemos continuar por este camino, va a ser visto como el momento en que el país cambió para siempre para crecer a un ritmo muy alto", aseguró.

"Vamos a ver una recuperación del año próximo. Vamos a ir mejorando. En promedio los números no serán demasiado buenos, aunque secuencialmente veamos un sendero de recuperación", puntualizó Dujovne al exponer en el hotel Sheraton de Mar del Plata.

Pese a los datos oficiales que muestran las variables económicas en rojo, insistió: "La inflación está desacelerándose" y remarcó que "la política monetaria está haciendo efecto". El funcionario resaltó que las "proyecciones" del Gobierno "no coinciden con las del FMI" y afirmó: "Este es el programa del Gobierno argentino, no del Fondo".

También reiteró que habrá una "recuperación de salarios reales" pese a que "probablemente hayan hecho piso en octubre" y argumentó que "la fortaleza de una moneda viene de la fortaleza de la política monetaria".

Pese a ello, concluyó: "Tenemos una mirada en la cual no queremos volver al atraso cambiarlo y por eso las bandas de no intervención se van actualizando".