MAR DEL PLATA, 20 (NA).- Ante los empresarios en el 54° Coloquio de IDEA, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, expusieron ayer sobre el rol de la Justicia y coincidieron en que debe haber un "cambio de valores" en lo público y lo privado.

En la tercera y última jornada del encuentro empresario, integraron el panel "Justicia e instituciones, es aquí y es ahora", junto a los periodistas Claudio Savoia, Maia Jastreblansky y Marcos Novaro.

Federici afirmó que "en todas las causas penales" en las que participa la UIF "surge la complicidad de la dirigencia argentina y de la empresarial", es decir, que hay "actores importantes del sector privado en connivencia con los corruptos".

"Hay diferencias entre los empresarios, están los que vieron la oportunidad de subir al tren fantasma de la corrupción para ganar mercados, los que no tuvieron el coraje de denunciar por miedo a perder, pero la ley es igual para todos", resaltó Federici.

Además, dijo que en las maniobras también hubo "banqueros que contribuyeron a lavar el dinero, muchísimos abogados, contadores y escribanos", lo que -a su entender- demuestra que existe "una crisis generalizada de valores".

"Solo en la causa de los cuadernos, ese 20% de sobreprecio que se pagada en las obras, según estimaciones, supera los 35 mil millones de dólares. Esto equivale a ese 7% de déficit fiscal que heredó el gobierno", señaló el presidente de la UIF y remarcó que "el compromiso del sector privado en materia económica financiera es fundamental". .

Según consideró, existe una "oportunidad histórica de cambio real y no puede pasar solo por el éxito de una causa, sino que debe haber un compromiso de todos" los sectores.

"Primero tiene que haber liderazgo político del más alto nivel, y en este caso el presidente Mauricio Macri lo ha expresado de manera muy concreta. También tenemos que tener en claro cuál es el diagnóstico y planificar estratégicamente", indicó Federici.

Ferrari, en tanto, resaltó las medidas que impulsó en la provincia de Buenos Aires la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, para "combatir las mafias, reformar el sistema penitenciario y el poder judicial".

El funcionario provincial destacó "la creación de la comisión permanente del mapa judicial" y señaló que "los cambios se van a notar en varios años, no van a ser inmediatos", pero contribuirán a hacer "un cambio del sistema de valores".

A su turno, Piedecasas consideró que "la transformación de la Justicia no debe ser gobernada por la coyuntura" y debe tener como "punto de partida el compromiso con la transparencia".

El presidente del Consejo de la Magistratura dio cifras sobre las causas de corrupción y detalló que tienen "un promedio de duración de 3 años y 8 meses en la investigación" y de "1 año y tres meses" en la instancia de juicio. "El delito más frecuente es el fraude contra la administración pública", señaló Piedecasas.

Además, sostuvo que el "promedio de duración en total, contando las Cámaras, es de 6 o 7 años", aunque advirtió que "casi todos los juzgados tienen causas con duración de casi 10 años" y, en ese marco, cuestionó los 27 años que duró la causa contra el ex presidente Carlos Menem por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.