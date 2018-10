De senadora a gobernadora, los planes de Marilin Sacnun

En su primera visita a Rafaela, la senadora nacional por Santa Fe María de los Angeles Sacnun confirmó su decisión de presentarse como precandidata a gobernadora por el peronismo santafesino en las elecciones primarias del 2019. "La decisión está tomada, y por eso ya estamos recorriendo la Provincia", aseguró la ex concejal de la ciudad de Firmat, donde vive, que fue electa senadora nacional en 2015 cuando compartió la fórmula con el rafaelino, Omar Perotti.

Su biografía como abogada dice que pasó su infancia en la pequeña localidad de Villada y que desde su adolescencia se radicó en Firmat, donde vive en la actualidad. Es abogada, graduada de la Universidad Nacional de Rosario, mediadora y ha realizado varios posgrados especializándose en distintas ramas del derecho público y privado.

Sacnun, a quien apodan Marilin, estuvo en Rafaela para participar de una actividad con el Frente de Agrupaciones Rafaela Digna, un espacio peronista que reúne al Ateneo Popular Arturo Jauretche, Nuevo Encuentro - MAP y Soy ParTE. En una amplia ronda en la sede del MAP, en calle San Martín al 577, compartió una mateada con la militancia para construir una agenda que se transforme en un insumo de su plataforma.

En su visita a LA OPINION junto a los dirigentes Héctor Puig, Daniel Bartomioli, Silvia Truli y Matías Giorgetti, la senadora nacional cuestionó al gobierno nacional, Mauricio Macri, dijo que en Santa Fe no está todo mal y en ese sentido rescató la gestión en materia de salud del actual gobierno.

"Soy uno de los nombres de los compañeros y compañeras que formamos parte de Unidad Ciudadana, como una expresión del peronismo de Santa Fe. Hay que dejarlo claro, estamos dentro del peronismo porque en algunos casos hay declaraciones casi malintencionadas de que Unidad Ciudadana es otro partido. En Buenos Aires sí, pero fue una decisión que se tomó junto al partido Justicialista, que apoyó la construcción de Unidad Ciudadana", sostuvo para ratificar que su precandidatura será en el marco del PJ, donde también ya están inscriptos Omar Perotti, Leandro Bussato y quizás María Eugenia Bielsa entre otros.

"Tengo una larga militancia partidaria. Nuestra expresión tiene entre sus objetivos evitar que el peronismo se convierta en el Caballo de Troya por el cual ingresen dentro del movimiento Nacional Justicialista sectores que tienen una mirada muy distinta de la sociedad y como de organizarse la comunidad en la busca del bien común. Por eso vamos a participar dentro de las PASO en el peronismo santafesino" dijo sin dar vueltas. "Estamos caminando toda la Provincia. Por eso lo hago desde que asumí como senadora nacional, por la propia tarea institucional", agregó.

"El peronismo tiene una gran diversidad de dirigentes valiosos. No van a encontrar en mi a una dirigente política que descalifica al otro para posicionarse", enfatizó al marcar el enfoque de su campaña. "Lo venimos charlando con compañeros de Rafaela que han constituido un frente de agrupaciones que se llama Rafaela Digna y me han convocado para charlar los temas que atraviesan la agenda provincial y nacional, y que nos ocupan en la construcción de un proyecto esperanzador. La idea es avanzar juntos", sostuvo sobre los socios locales que formarán parte de su proyecto.

Para Sacnun, Santa Fe "tiene un enorme potencial, que no está todo mal, hay que decirlo, porque sino parece que los políticos en tiempos electorales vienen a tirarle tierra al que está gobernando. No está todo mal, rescato la gestión en materia de salud más allá de que se puede mejorar, pero entiendo que debemos desatar el mayor potencial que tiene la Provincia".

"Debemos tener un plan estratégico para Santa Fe que trascienda a los gobiernos, 5 puntos que debemos ponernos de acuerdo toda la dirigencia santafesina para que se mantengan como políticas públicas más allá de los cambios de gobierno", afirmó la senadora nacional tendiendo puentes. "Hay que generar oportunidades para el conjunto de los santafesinos, que todos se puedan arraigarse en los pueblos y ciudades", insistió.

Por último, dijo que se siente cómoda en el bloque del Senado nacional que comparte con Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó a Macri porque desde un primer momento "apostó al capital financiero en contra de la producción y el trabajo, ahora los problemas alcanzan al movimiento obrero, a sectores medios que se han empobrecido por los tarifazos, y la inflación de alimentos y medicamentos, a los industriales y hasta a los productores rurales".