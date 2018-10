Celebró su cincuentenario

Ayer por la tarde, la Escuela Nº 851 “Ángela de la Casa” celebró sus 50 años. Este establecimiento educativo de nuestra ciudad fue fundado el 14 de octubre de 1968, a pocos años del nacimiento oficial de barrio Güemes, cuando todavía no era considerado parte del radio urbano.

Participaron de este gran festejo la comunidad educativa y los acompañaron el intendente Luis Castellano, la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Mariana Andereggen, junto a otras autoridades. Si bien estaba anunciada la presencia de la ministra de Educación, Claudia Balagué, la funcionaria debido a cuestiones propias de sus funciones no pudo participar de la ceremonia.

La cálida celebración comenzó con el descubrimiento de la placa conmemorativa y las palabras del equipo directivo de la institución encabezado por la directora, Nancy Duks: “Hoy es un día distinto, especial, un día de fiesta, donde las emociones nos atraviesan, los recuerdos se apropian de los pensamientos, el tiempo pareciera detenerse para permitir que el pasado y el presente, el ayer y el hoy, se encuentren para tejer y destejer los hilos que le dieron forma a un sueño, surgido hace 50 años”.

“En 1968 nace la primera planificación de la Escuela Ángela de la Casa con personas que pusieron mucho de sí para concretarlo: el señor Miguel Aragno, vecino del barrio quien donó el terreno donde hoy está emplazada, el Padre Walter, el señor Juan Ayala, señora y señor Seffino, la señora Ibarra, entre otros no menos importantes que se unieron para un mismo propósito”, citaron las docentes.

“Hoy nuestra escuela primaria forma niños de primero a séptimo grado, en turnos mañana y tarde. También está comprendida en el programa de Jornada Ampliada y Comunidades de Aprendizajes, espacios donde docentes, estudiantes, familias y vecinos sueñan de forma colectiva en el marco de una educación inclusiva apostando a una convivencia más solidaria”, leyeron al público.

Por último, expresaron: “Desde aquellos tiempos nunca dejó de proyectarse, de crecer contagiando esfuerzos, comprendiendo que juntos todo puede ser posible siempre en beneficio de los niños. Hoy en esta escuela se sigue soñando como hace 50 años, se enseña y se aprende como escuela y comunidad, fijando metas y buscando propósitos colectivos, orgullosos de pertenecer a esta institución con la convicción de que juntos es posible. Les agradecemos a todos los que formaron y forman parte de la historia de nuestra escuela”.





Seguir soñando el futuro



Posteriormente, fue el turno del Intendente quien destacó que “la escuela avanzó mucho antes de las obras de infraestructura en este barrio. Como en la mayoría de las escuelas de nuestra ciudad, además del equipo directivo, de los docentes y no docentes, también había un grupo de vecinos que empujaba junto con la vecinal para que aquí llegue el asfalto, la iluminación, las cloacas. Y así el barrio se fue consolidando con mucha gente de trabajo”.



“Se empezó a dar clases en la capilla y después se construyó la escuela. Después vino la vecinal, el SAMCo, el nuevo jardín y la demanda sigue porque la ciudad continúa creciendo, está llena de familias jóvenes, los chicos necesitan la escuela y la educación es la base del desarrollo”, remarcó.

También hizo hincapié en que es una escuela con nombre de mujer: “Tal vez nosotros la conocemos porque fue la mujer de Guillermo Lehmann, pero después de que falleció su esposo, fue la que siguió el proceso de desarrollo de Rafaela y de muchos pueblos vecinos. Una historia con nombre de mujer en la que han pasado una enorme cantidad de mujeres”.

“Muy lindos recuerdos pero también un futuro que debemos seguir construyendo juntos. La educación es la clave del desarrollo. Este como otros barrios necesita muchísimo de la fuerza de la educación, del acompañamiento del Estado, de los vecinos, del vínculo con las instituciones y de un equipo directivo que trabaje como lo hace”, reflexionó.







“El gran desafío es poder lograr el cielorraso para el SUM y que los niños puedan desarrollar su actividad sin tanto calor y frío. Será cuestión de seguir trabajando hacia adelante. ¡Feliz cumpleaños a la escuela!”, celebró Luis Castellano.