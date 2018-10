Tapia recupera terreno en FIFA

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue propuesto ayer en Santiago de Chile como reemplazante del expresidente del fútbol uruguayo Wilmar Valdez en su cargo de representante de Conmebol ante el Consejo de la FIFA. Durante el Congreso extraordinario convocado por la Conmebol en la capital chilena, se le revocó el mandato con "efecto inmediato" a Valdez, quien es investigado por la justicia tras la aparición de audios que presuntamente lo comprometen en un proceso licitatorio. El ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol desistió de presentarse a una reelección por una denuncia en torno al supuesto cobro de coimas, que provocó la intervención de FIFA al igual que ocurrió en AFA hace dos años. En una serie de audios, Valdez estaría comprometido con el supuesto cobro de un canon por la instalación de los sistemas lumínicos de los estadios de Bella Vista, Defensor Sporting, Montevideo Wanderers y Cerro. En ese sentido, tal como había anticipado la agencia NA el pasado 4 de octubre, la Conmebol solicitó a la FIFA que el presidente de AFA, Claudio Tapia, asuma esa función de manera interina hasta que la entidad sudamericana convoque a un nuevo Congreso "para ocupar la vacancia de manera definitiva". Si bien esto tomará un tiempo por los formalismos lógicos de una remoción y un posterior nombramiento, una vez que Tapia sea oficializado como representante ante el Consejo de FIFA, renunciará a su cargo de vicepresidente de Conmebol. El organismo está integrado por 37 miembros, lo preside el propio Gianni Infantino y es el lugar donde se toman las principales decisiones en torno al ente que rige los derechos del fútbol a nivel mundial .



DESMIENTE MARTINO

El técnico argentino Gerardo Martino negó este viernes que mantenga contactos para dirigir a la selección mexicana y aseguró estar centrado únicamente en el Atlanta United, con el que busca el título en la Major League Soccer. "Como dije, cuando haya alguna noticia que aclarar les haré saber. No he hablado con Darren (Eales, presidente del Atlanta) esta semana. No he tenido oportunidad. Nos enfocamos en Chicago. Lo más importante es estos dos juegos siguientes y lo que queda de la temporada", señaló el exentrenador de las selecciones argentina y paraguaya y el Barcelona entre otros, que termina contrato con el cuadro estadounidense al final de la campaña. "No tengo nada que decir. No tengo por qué clarificar cosas que yo no he dicho. Esto siempre es igual: cuando haya alguna noticia, nos aseguraremos de informar, hasta entonces, nada ha cambiado desde la última vez que hablamos", agregó. Medios estadounidenses y mexicanos dan prácticamente por hecho su fichaje como nuevo seleccionador del "Tri" cuando finalice la temporada de la Major League Soccer, algo que el argentino ha desmentido desde hace semanas. Martino tiene al Atlanta como líder de la Conferencia Este y mejor equipo de la liga, con 66 puntos en 32 partidos, y es el máximo favorito a hacerse con el título.



COPA AMERICA 2019

El sorteo de las llaves de la Copa América Brasil-2019 se celebrará el 24 de enero en Rio de Janeiro, según lo aprobó este viernes la Conmebol durante un congreso extraordinario que sesionó en Santiago de Chile. El evento se realizará en el complejo cultural Cidade das Artes de Rio, a propuesta del Comité Organizador Local y aprobado por el Congreso de la Conmebol, indicó un comunicado de la entidad sudamericana. La edición 46 del torneo de selecciones más antiguo del mundo se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio del año próximo. Participarán los diez seleccionados de la Conmebol (Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y como invitadas, Japón y Catar, organizador del Mundial-2022. El torneo se jugará en las ciudades de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y Salvador. La apertura se llevará a cabo en el estadio Morumbí de Sao Paulo y la final se disputará en el mítico Maracaná de Rio de Janeiro.