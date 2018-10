Boca, con cambios ante Central

Con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, Boca apelará nuevamente a la rotación cuando reciba esta tarde a Rosario Central, en la Bombonera, en la continuidad de la 9ª fecha de la Superliga. El encuentro se disputará desde las 17.45 en el estadio "Alberto J. Armando", con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de TNT Sports Premium. El elenco de la ribera, que viene de lograr una agónico empate ante el líder Racing en Avellaneda (2-2) tras remontar una diferencia en contra de dos goles, tiene 14 puntos y está a seis de la cima. Más allá de que mantiene esta posición expectante en el torneo doméstico, la prioridad para el conjunto "xeneize" es el partido de ida de semifinales de la Libertadores, que disputará el próximo miércoles en la Bombonera ante Palmeiras. Ante esto, varios habituales titulares, como Lisandro Magallán, Carlos Izquierdoz, Lucas Olaza, Wilmar Barrios y Nahitan Nández ni siquiera fueron concentrados para el choque ante los rosarinos. En tanto, otros futbolistas de peso, como Fernando Gago y Carlos Tevez, volverían a sumar minutos buscando ponerse al 100% de cara a lo que resta de la temporada. En cuanto al arco, seguirá siendo defendido por Agustín Rossi, quien también fue confirmado por el entrenador para el choque de ida ante Palmeiras.

Por su parte, el equipo rosarino (10) había tenido un gran arranque en la Superliga de la mano de Edgardo Bauza, con tres triunfos al hilo, pero no pudo mantenerse y entró en una dinámica inversa, que lo llevó a perder tres de los últimos cuatro juegos, el último por goleada ante Unión, en Arroyito (0-4).



POR LA RECUPERACION

Aldosivi, en busca de la recuperación para seguir prendido en la cima como visitante de Godoy Cruz de Mendoza, y dos partidos de necesitados como Lanús-Patronato y Newell´s-Tigre, darán continuidad hoy a la Superliga. A partir de las 13:15, en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza, el "Tomba" recibirá al "Tiburón" de Mar del Plata con arbitraje de Ariel Penel y televisación de TNT Sports. Godoy Cruz no tuvo un buen inicio de temporada luego de haber logrado llegar a la Copa Libertadores 2019 en la pasada, porque viene de tres derrotas consecutivas, diez puntos en ocho partidos y se encuentra en la 15° posición de la tabla. El "Tiburón" es todo lo contrario en su retorno a la Primera División, porque está haciendo una gran campaña, como escolta del líder Racing con 15 puntos, al igual que Atlético Tucumán -un partido menos- y Unión de Santa Fe.



EN EL SUR

A las 15:30, en tanto, Lanús recibirá en el estadio "Néstor Díaz Pérez" a Patronato de Paraná, con arbitraje de Julio Barraza y televisación de Fox Sports 2 y Fox Sports Premium. Se trata de un choque entre los dos últimos de la tabla de posiciones y uno de ellos, el "Granate", todavía no ha podido ganar, al igual que el ascendido San Martín de Tucumán. Con salida de entrenador incluída -se fue Ezequiel Carboni y regresó Luis Zubeldía-, Lanús necesita repuntar para no complicarse con los promedios y la permanencia. Tiene apenas tres puntos, productor de tres empates, y apenas dos equipos por debajo en la tabla de promedios, antes de ingresar en la zona de descenso a la Primera B Nacional. Patronato, por su parte, perdió en el último partido frente a Independiente (2-1), pero tras el arribo de Mario Sciacqua intenta salir de la zona de descenso.



EN ROSARIO

Por último, el sábado de Superliga se cerrará con otro impacto importante por la permanencia, ya que Newell´s recibirá a Tigre en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa" -con visitantes- a partir de las 20 con arbitraje de Andrés Merlos, con televisación de Fox Sports Premium. La "Lepra" de Omar De Felippe suma tan solo cinco puntos en lo que va de la Superliga ubicándose en el puesto 22, tras lograr su primera victoria -ante Lanús- perdió con Colón, pero está envalentonado por su pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Rosario Central. Tigre, por su lado, intenta levantarse de un presente esquivo en la Superliga, aunque la llegada de Mariano Echeverría como entrenador le cambió el aire, ya que venció a Estudiantes de La Plata. Su promedio es agobiante, ya que está a nueve puntos de San Martín de San Juan, el último que estaría logrando la permanencia para la próxima temporada.