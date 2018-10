El capitán y pieza fundamental del funcionamiento de este Peñarol es Iván Gómez. Tras esta nueva vuelta olímpica el mediocampista confesó tener “una alegría enorme, veníamos medios cuestionados y fuimos justos ganadores. Todos los años se hace cada vez más difícil, y tener otro campeonato es una alegría terrible”.



En la temporada pasada, cuando les tocó enfrentar a Ben Hur para definir el Absoluto el elenco de Villa Rosas no era el ‘favorito’, así y todo, tuvo una serie magnífica y se quedó con el merecido título. El del miércoles, la definición del Clausura 2018, también lo tuvo a ‘Peña’ como merecedor de la victoria. “Sabíamos que no son partidos fáciles de jugar, estábamos seguros que podíamos hacer un partidazo, por suerte nos salió bien, y pudimos festejar”, expresó Gómez.



Para explicar un poco este fenómeno que es Peñarol en el fútbol doméstico, su capitán señaló: “Es un plantel que tiene mucho compromiso, mucho laburo, en la primera parte del año no hicimos un buen campeonato pero tuvimos la suficiente autocrítica para poder cambiar los errores que tuvimos y transformar lo que era debilidad en una fortaleza, la verdad que tenemos mucho trabajo, mucha autocrítica y sacrificio, sobre todo”.



Por último, y pensando en el juego de este domingo ante el Deportivo Tacural, Gómez declaró: “Va a ser un partido muy complicado, hoy no te podes guiar por cómo llega cada equipo, estos partidos son especiales, son finales y todo queda de lado. Vamos a tratar de seguir haciendo lo que nosotros sabemos y esperemos que se pueda dar otro final feliz que tanto se lo merece este grupo por todo el sacrificio que se hace día a día”.