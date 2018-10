Autopsia de Sheila: no había signos de abuso sexual

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que Sheila Ayala, la nena de 10 años que estuvo desaparecida desde el último domingo, fue estrangulada con un lazo y en principio no se detectaron signos de abuso sexual.

Según pudo saber NA de fuentes policiales, los primeros estudios de la operación de autopsia que se realizaba en el Hospital Regional Ramón Carrillo del distrito bonaerense de San Martín, determinaron que se detectó un surco de ahorcadura de tres centímetros de ancho en el cuello y que no se encontraron otras lesiones traumáticas en el cuerpo.

El informe preliminar también indicó que la causa de la muerte fue "por asfixia por estrangulamiento a lazo", que el examen interno "se condice con mecanismo de compresión del cuello" y que el cuerpo presentaba "fracturas no vitales de los arcos costales anteriores derecho e izquierdo".

Este viernes por la tarde los peritos continuaban realizando la autopsia y extrajeron muestras de diferentes partes del cuerpo para la obtención de estudios complementarios y toxicológicos.



INDAGATORIA

Por otra parte, los tíos de Sheila Ayala, detenidos por el crimen de la niña serán indagados hoy por el fiscal del caso.

Este jueves por la tarde, luego de ser detenidos, los tíos de la niña habrían confesado el crimen ante efectivos de la Policía, aunque esa declaración carece de valor judicial para la causa si no es realizada en el marco de una declaración indagatoria formal.

Según trascendió, la pareja habría dicho ante la Policía que consumieron drogas y alcohol y que no sabían cómo habían cometido el crimen.