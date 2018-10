Las crisis no detienen el avance hacia el progreso

Así se desprende del informe ofrecido por Héctor Perotti, las situaciones críticas pueden llegar a demorar las obras en las que se encuentran empeñados, pero poco a poco y paso a paso van logrando alcanzar las metas de progreso y desarrollo fijadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes.



CORDON CUNETA



Por otra parte hizo saber que " estamos trabajando en algo de cordón cuneta, 5 o 6 cuadras que habían quedado.; se hace por contribución de mejoras. En lo atinente a Obras Menores tenemos proyectadas 7 cuadras de pavimento, esta semana nos notificaron la Resolución y el proyecto está aprobado, es Obras Menores parte 2016, 2017 total y 2018, fondos que nosotros habíamos tomado la decisión en su momento de dejarlo para hacer pavimento, esta situación nos embromó bastante, pero ya se hizo el Registro de Oposición, hará noventa días y va a favorecer todo lo que es la Escuela, el Salón de Usos Múltiples, el Club, sector que será pavimentado con pavimento de hormigón.





APOYO DE LA COMUNIDAD



En cuanto le señalamos la calidad de los habitantes que apoyan los emprendimiento que significan desarrollo, progreso y mejor calidad de vida no dudó en verter términos elogiosos acerca de sus mandantes , enfatizando que "esa ayuda es fundamental y uno está convencido de que cuando proyecta, concreta obras y la gente que ve realmente se hacen, la comunidad acompaña".



GAS NATURAL



En otro pasaje recordó que"el otro gran desafío es la promesa de Litoral Gas, es una promesa hasta ahora, se están haciendo todas las gestiones, la localidad contaría con gas natural, está toda la documentación presentada, teóricamente para incluirlo en el plan de obras para 2019, va a ser para un sector de la localidad, no se puede abarcar todo, después está la alternativa de contribución por mejoras.







OTRAS ACTIVIDADES



Por otra parte destacó que " este año, además de todas las obras, se ha trabajado mucho en los caminos comunales, aprovechando la sequía, hace años que no veíamos las cunetas de todo el distrito secas, y se ha trabajado en muchísimos caminos

"A principios de año fue adquirido un camión nuevo compactador de residuos - estamos trabajando con los residuos buscando que la gente tome conciencia, que se haga la separación, cuesta muchísimo, pero de a poquito vamos a lograrlo, nosotros ya entendimos y la ciudadanía tiene que entender que ese es el camino, los residuos hay que reciclarlos porque sino en cualquier momento nos tapará la basura.

Aseveró también que "estamos trabajando en forestación con una paisajista, mucho arbolado plantado en estos últimos sesenta días, y algunos más serán plantados este año ya que estamos bastante escasos de forestación en la zona urbana, por lo que estamos trabajando en ese sentido.

"Fueron colocados algunos juegos en Solares de nueva Italia , no había nada en ese sector así que estamos trabajando en un pequeño espacio verde. Rafaela está trabajando con la ciclovía nosotros estamos tratando de lograr unos 500- 600 metros de banquina mejorada para llegar un poco más cerca de la empresa láctea nuestra para tratar de terminar de conectar el sector.

"Este año se trabajó también con el tema FAE como todos los años, en las dos escuelas rurales con la colocación de aire acondicionado y algunas otras cuestiones menores, en la escuela del pueblo estuvo trabajándose en la construcción de cuatro o cinco aulas, hoy es un solo espacio de alrededor de 450 metros con aportes de FAE y Cooperadora , está techado

"En el Jardín , con una inversión de más de $ 500.000 de la Comuna, ampliamos el Jardín, y al pasar el jardín a otro sector se duplicó prácticamente la capacidad de la Biblioteca, cuya capacidad estaba diezmada producto del gran crecimiento que tuvo la localidad.

También tuvo términos elogiosos para reconocer las múltiples actividades que se llevan adelante con talleres comunales dentro de los salones, y remarcó todos los aportes que se hacen al deporte, consideró que "con todo ello la localidad tiene muchas alternativas" .