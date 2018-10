Denunciaron que sufrieron una intoxicación por agroquímicos

Un vecino de Castellanos, lindante a San Antonio, sufrió junto a su familia las consecuencias de que algún productor fumigara el sábado pasado con agrotóxicos. Durante la semana, certificaron esto en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" en nuestra ciudad y, el pasado jueves, realizaron una presentación en el Centro Territorial de Denuncias, para que algún fiscal investigue qué ocurrió.

Sergio Daniel Morrison, sus cuatro hijos y su suegra, Belkis Cravero, tuvieron secuelas en su salud. Así lo contó el propio vecino al diario LA OPINION. "El día sábado, a la tardecita, tipo 5.30 a 6 de la tarde, comenzamos a sentir el olor al veneno. Que es el agroquímico que usan", indicó. De acuerdo a lo que le comentaron, esa tarde habrían usado Round Up y un coadyuvante Dash MSO MAX "Me dijeron que fue al 100%. Es decir, puro", detalló.

"Ese sábado había mucho viento. Seguramente, fue la mala suerte del colono que sopló el viento para el lado del pueblo. Eso pasa porque el colono ahorra y no paga a un ingeniero agrónomo y lo hacen de prepo. Si lo hubieran pagado, le hubiera dicho que no fumigaran", dijo Morrison.

"A la noche, mis hijos empezaron a tener dolores de cabeza. Una de mis hijas, María, fue la más afectada y comenzó a tener vómitos. Como padre, al ver mis hijos mal, le pregunté a mi suegra qué podía ser. Su marido no podía resistir el olor, porque ya se intoxicaba. Por su experiencia, me dijo que lo que estábamos sintiendo era agroquímicos", dijo.

El martes a la mañana, se fue a las comunas para ver si los presidentes comunales le daban alguna explicación de lo sucedido. "En Castellanos, me atendió Piovano, el Secretario. Me fue sincero: 'ni yo ni el presidente comunal tenemos conocimiento de cuál es la reglamentación, qué es lo que se tiene y que no se tiene que hacer. Solo saben los ingenieros agrónomos'. Le pregunté si habían presentado alguna receta agronómica. 'Acá no presentaron nada. Si fumigaron, lo hicieron a espaldas nuestras', me dijo".

"Como el presidente comunal no aparecía, me fui a la otra comuna, la de San Antonio. Cuando llego, la Secretaria me da una información un poco más certera, pero tampoco podía encontrar la reglamentación sobre las fumigaciones y tampoco tenía en claro cuál es límite a partir del cual se puede fumigar. Primero me dijo 50 metros, después 100 metros. El más certero fue un policía, que me dijo que eran 500 metros", dijo. "No tenés idea lo que son las comunas", se sinceró. "En ninguna comuna se presentó alguna receta agronómica", agregó.

"Como Previotto (San Antonio) estaba en reunión, al mediodía me fui a la casa de Giacovone (Castellanos). Me atiende como escondiéndose y sacándose el lazo de encima, me dice: 'si me venís con esto, tengo denuncias de humo de asados, de quema de basura. No puedo estar en todas'. A mí me pareció que, si fuera intendente, lo mínimo que haría es ir a la casa del que denuncia para ver qué pasó, saldría a recorrer para ver quién fumigó y llamo a una reunión a todos los colonos para ver quién está en falta, porque me complica a mí, como funcionario", dijo Morrison. "Si realmente comprueba que hay intoxicados por agroquímicos -tenemos los certificados- por lo menos, la comuna debería presentarse en la casa para ver si se necesita algo. Pero no pasó", añadió.

"Nosotros vivimos en el medio del pueblo", dijo Belkis Cravero, la suegra de Sergio. "Hay otros vecinos que también se vieron afectados pero están complicados para hablar", agregó. Es más: señalaron que ese fin de semana se había concretado un encuentro de fútbol infantil, y que los hijos varones no habían podido asistir como consecuencia de esta intoxicación.

Aguantaron en su domicilio hasta el martes. "Cuando llegamos al Hospital, nos mandaron urgente a hacer análisis, para ver si había secuelas de la intoxicación. Quisieron saber si había llegado a la sangre. A mí me pusieron una inyección, bastante dolorosa. Yo no pude más hablar: ardor en la vista, mocos continuamente, la garganta y la boca seca. Y el dolor de estómago: lo que querés comer, te dan ganas de devolverlo, porque tenés el olor continuamente en la nariz", detalló.

"La doctora quedó conforme con los resultados, porque como vinimos rápido, no llegó a la sangre. Pero sí había secuelas: laringitis, la garganta tomada. Por eso comprobó que había una intoxicación por agroquímico", detalló. La doctora que firmó los certificados es Marianela Arce MP 7476.

La gente de "Amigos de la Vida" tomó conocimiento de la situación el martes a la tarde. "Los acompañamos en el Hospital y le dimos el asesoramiento jurídico", dijo Jorge Quevedo. "Nuestro abogado, Rafael Colombo, nos sugirió que hiciéramos la denuncia o en la policía (no la pudimos hacer en los pueblos) y la terminamos haciéndola en el Centro Territorial de Denuncias", completó.

En la denuncia (cuya copia se presentó ante LA OPINION y que lleva la rúbrica del Dr. Guillermo Lanfranco) se deja aclarado que no se sabe en qué campo fue ni quien fue el aplicador, como así tampoco con testigos del hecho.

Ahora, la investigación quedará en manos del Ministerio Público de la Acusación.



DEPOSITOS, MOSQUITOS

Y FUMIGACIONES AEREAS

Morrison pidió que "no haya un parámetro solamente para las personas con buen poder adquisitivo, que no haya privilegio. Todos respiramos el mismo aire, todos los chicos van a la misma escuela. En Castellanos están guardadas las herramientas, los fumigadores guardados en galpones. ¿De qué vale que se fumigue a los 500 metros, si después la máquina viene y se guarda en el medio del pueblo, chorreando agroquímicos. Hay que sacar a los fumigadores a 500 o 1.000 metros".

En cuanto a los bidones, también pidió que se retiren del pueblo. "Quiero velar por la vida de mis hijos y por la de todos los chicos del pueblo", añadió.

En cuanto a las fumigaciones aéreas, Cravero indicó que "este año no vi, no hicieron. Pero hubo un año en donde sí, y dejaron la válvula abierta. Mataron pájaros, gallinas, perros, gatos... todo lo que tocó el líquido, lo mató. En ese momento, no hubo denuncias. O si se hizo, la archivaron y ahí quedó".