"Necesitamos el apoyo de la Provincia: es urgente"

El presidente del PJ, Ricardo Olivera, la vicepresidenta del PJ, Silvina Frana, y el secretario general del PJ, Leandro Busatto, recibieron ayer a los intendentes Enrique Vallejos (Reconquista), Luis Castellano (Rafaela) y Jorge Berti (Villa Constitución), quienes no sólo representan a la mesa del Foro, sino también a las zonas norte, centro y sur de la provincia. “La situación en los municipios y comunas es muy compleja”, alertó Frana. Por otro lado, hubo cierto “malestar político” con el gobernador Miguel Lifschitz, a quien el partido le pidió una audiencia “hace más de 20 días” para plantearle estas urgencias y entregarle un documento que las sintetiza, pero aún no recibió ninguna respuesta. Olivera, dijo que él mismo se encargó de gestionar la entrevista. “Hablé un par de veces con el ministro de Gobierno, Pablo Farías, me dijo que sí, pero hasta ahora no me contestó”, mandó el mensaje Olivera. “Debe ser un problema de agenda”, arriesgó Frana.

“La crisis económica se tradujo en una caída de la recaudación municipal. La pérdida del Fondo Sojero por decisión intempestiva e inconsulta” de Mauricio Macri para “cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, les generó un perjuicio muy grande en obras que tenían previstas y se cayeron. Y a esto, se suma el aumento de la demanda social”, explicó la legisladora.

“Los intendentes nos relataron situaciones que nos preocupan muchísimo”, siguió Frana. Vallejos les dijo que en Reconquista el municipio “preparaba 700 raciones de comidas diarias para la población más vulnerable y hoy tiene una demanda de más de 2.500 raciones por día. Lamentablemente, no puede dar las respuestas que se requiere. Y en la medida que aumente el desempleo no sólo aumentará la demanda de asistencia alimentaria, sino otras necesidades en materia de salud, educación y acción social”. “La situación se puede agravar cada vez más”, insistió.

El intendente de Rafaela coincidió que la crisis los desborda: “Hoy los intendentes somos la primera valla de contención de una enorme cantidad de problemas y necesitamos el apoyo del gobierno de la provincia. Es urgente”.

“La situación social es compleja. Y a esto se agrega la inseguridad, hay una enorme falencia del gobierno de la provincia para solucionar este tema, se multiplican los hechos delictivos y no vemos ninguna reacción. Estos temas son los que hemos planteado en un documento que queremos entregarle al gobernador. Pero no hemos podido conseguir la audiencia, a pesar del pedido del presidente del PJ”, se quejó Castellano.

La estrategia es reunirse la semana que viene con los diputados y senadores del PJ y sumar a los presidentes de comunas. El objetivo es expresarle al gobernador la necesidad del “pago urgente” del Fondo de Obras Menores y que se pueda destinar hasta un 100% a gastos corrientes y no en un 50% como es ahora, para lo cual será necesaria una nueva reforma de la ley. “Puede ser un paliativo a la situación”, señaló Frana.

El presidente del PJ planteó que la caída de los recursos "ha complicado" las finanzas de los municipios. "Esto genera dos situaciones. En lo inmediato, es necesario que los intendentes y presidentes comunales puedan llegar a fin de año con la posibilidad de cumplir con todas sus obligaciones, entre ellas el pago de sueldos, aguinaldo y proveedores. Y después, plantearse un trabajo de mediano plazo que tiene que ver con reformas legislativas a la ley de Coparticipación, el programa de Obras Menores y la problemática de seguridad".