Presentaron la SUBE ante el Consejo de Adultos Mayores

En las instalaciones de la Biblioteca Sarmiento del Centro de Empleados de Comercio se desarrolló una reunión entre autoridades municipales y miembros de la Consejo de Adultos Mayores para dar a conocer detalles y la modalidad de acceso a la tarjeta SUBE. La ronda informativa estuvo a cargo del secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, y la subsecretaria de Gestión y Participación, Julia Davicino.

El Consejo de Adultos Mayores es un espacio conformado por instituciones vinculadas a la tercera edad y, teniendo en cuenta que el 22 por ciento de los usuarios del transporte público de la ciudad son adultos mayores, desde la Municipalidad se consideró importante difundir los pormenores de la implementación del sistema que los beneficia dentro de la denominada Tarifa Social Federal.

En ese marco los asistentes a la reunión conocieron el funcionamiento del sistema de transporte público municipal así como detalles de la importancia de los subsidios nacionales y provinciales que el municipio recibe sin los cuales no sería posible mantener el precio de la tarifa que se aplica en la actualidad.

Fue así que los miembros presentes supieron que cualquier beneficiario de la Tarifa Social Federal (jubilados y pensionados nacionales, beneficiarios de planes nacionales de ANSeS) puede gestionar la SUBE para viajar con descuento en cualquiera de las 5 líneas de minibuses.

Además, quienes no se encuentren dentro de este marco, seguirán viajando con los descuentos vigentes que viene implementando el municipio (descuento a jubilados y pensionados, pases libres sociales, boleto educativo gratuito).

También los funcionarios recibieron distintas inquietudes que los propios usuarios de los minibuses les manifestaron y que fueron tomadas en cuenta para mejorar el servicio.



ALGUNOS DETALLES

Durante la charla con los adultos mayores, Daniel Ricotti dijo que: “la SUBE es un sistema de gestión de cobro y uso del transporte público que, en principio, se pensó para que el Estado Nacional tenga un control sobre los subsidios otorgados”.

En este sentido, vale señalar que las unidades cuentan con GPS controlado por la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Es así como, de manera diaria, se conoce el recorrido de cada micro en kilómetros, cantidad de pasajeros transportados, cantidad de pasajes cobrados, si en su trayecto el colectivo tuvo algún desperfecto mecánico, entre otros.

Ricotti dejó en claro que: “a partir de la implementación del nuevo sistema, la Municipalidad ya no posee la gestión de cobro de los minibuses sino que pasó a manos de la empresa Nación Servicios (como en todo el país en donde se aplica SUBE); es la mencionada prestataria la que se encarga de transferir al Estado local lo recaudado durante cada jornada descontado un porcentaje en concepto de comisión”.

Vale señalar que el municipio habilitó 3 puestos municipales para que los beneficiarios señalados tramiten su tarjeta además de garantizar el precio final de la recarga para todos los usuarios.

Los puestos de gestión y carga son los ubicados en Parque Malvinas (Tucumán 110; lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 14:30 a 19:30), Hall Municipal (Moreno 8; lunes a viernes de 7:15 a 12:30) y Terminal de Ómnibus (Avenida Ernesto Salva 1608; lunes a viernes de 6:30 a 20 y sábados de 6:30 a 15:30).



PLUS

La Municipalidad aclara que no existe facultad legal que permita que un centro de recarga de la tarjeta SUBE cobre plus sobre la carga que el usuario desee realizar.

Disposiciones legales lo establecen claramente; es por ello que, ante la ocurrencia de casos de cobro de plus, el usuario puede hacer la denuncia en alguna de las Unidades de Gestión de Servicios SUBE (UGS), vía web a https://tarjetasube.sube.gob.ar/subeweb/Webforms/Admin/Views/denuncia-punto-sube.aspx o al teléfono 0800-777-7823.

El Gobierno Municipal recomienda a los usuarios poseedores de la TEP que, una vez finalizada su carga, adquieran la SUBE ya que, hacia fin de año, sólo se podrá viajar en minibus utilizando esa tarjeta.