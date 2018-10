La provincia recibió financiación para construir el acueducto hasta Rafaela

Fue ayer en Viena, donde el ministro Saglione firmó un acuerdo con el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional por U$S 50 millones. El Ministro de Economía destacó las condiciones del préstamo con este organismo internacional: un plazo de devolución de 18 años, cuatro años de gracia y una tasa de interés del 5%.

El gobierno provincial firmó ayer en Viena (Austria) un contrato de préstamo con el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional (OFID), a través del cual recibirá U$S 50 millones para la financiación y ejecución de la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón, que beneficiará a ocho localidades de los departamentos Las Colonias y Castellanos. Del acto participaron el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, y el director general del OFID, Suleiman Jasir Al-Herbish.

Saglione explicó que “el monto total del préstamo, acordado por expresa decisión del gobernador Miguel Lifschitz, es de U$S 50 millones, con un plazo de devolución de 18 años, cuatro años de gracia y una tasa de interés del 5%. En término de los plazos y tasas, las condiciones son muy favorables en relación a otros tipos de financiamiento”.

“Santa Fe tiene una larga experiencia en lo que refiere al trabajo con organismos de esta naturaleza, como el Fondo Kuwaití y la OFID, con los cuales ya tenemos operaciones de préstamos vigentes en el Acueducto Reconquista”, recordó.



SEGUNDA ETAPA

Cuenta con un presupuesto oficial de $ 2.631.677.203 y garantizará el acceso al agua potable a los habitantes de Matilde, Sa Pereira, San Carlos Centro, San Carlos Sud, San Mariano, Angélica, Rafaela y Susana.

La primera etapa del acueducto, concluida y conectada, suministra agua potable a los habitantes de Desvío Arijón, Sauce Viejo y Santo Tomé.



LA OBRA

Las tareas contemplan la construcción de un acueducto de 120 kilómetros de longitud, incluyendo las obras del nuevo módulo de potabilización, desde la Estación Potabilizadora ubicada a la vera del río Coronda, en jurisdicción de Desvío Arijón, hasta la ciudad de Rafaela.

Los contratos de obra fueron firmados en agosto de 2018 por un monto total de $ 2.335.311.600, después de que 15 empresas participaran en la licitación y se adjudicara el contrato por un monto superior a los $ 200 millones por debajo del presupuesto oficial.

Las obras beneficiarán a más de 125 mil personas de modo que, sumadas a la primera etapa, abarcarán una superficie de 2500 kilómetros cuadrados y una población atendida superior a los 200 mil habitantes.



TRES EMPRESAS, 5 TRAMOS

A mediados de mayo se adjudicaron los cinco tramos en los que se divide el acueducto en tres uniones transitorias de empresas (UTE). Vale destacar que cada oferente no podía adjudicar más de dos tramos, era un requisito del marco licitatorio.

El Tramo N° 1 quedó a cargo de la UTE conformada por las empresas Riva S.A.-Burgwart y Cía. y A.G. por la suma de $ 425,6 millones; el Tramo N° 2 por un total de $ 403 millones y el Nº 3 por $ 466,2 millones fueron adjudicados a la UTE integrada por TECSA, Panedile Argentina y Eleprint S.A.

Y la UTE conformada por Cartellone Construcciones Civile y Goetze Lobato Engenharia Ltda. se encargarán de la ejecución de los tramos Nº 4 por $ 473,8 millones y del Nº 5 por $ 566,3 millones.



OFID

Es la institución financiera de desarrollo establecida por los Estados miembros de la OPEP en 1976 como un canal colectivo de ayuda a países en desarrollo. Trabaja en cooperación con países socios en desarrollo y la comunidad internacional de donantes para estimular el crecimiento económico y aliviar la pobreza en las regiones desfavorecidas del mundo.

La institución proporciona financiamiento para construir la infraestructura básica, fortalecer la prestación de servicios sociales y de promoción de la productividad, la competitividad y el comercio.

El trabajo de la OFID está enfocado en las personas, centrándose en los proyectos que satisfagan las necesidades básicas como alimentos, energía, agua potable y saneamiento, salud y educación, con el objetivo de fomentar la autosuficiencia y la esperanza inspiradora para el futuro.