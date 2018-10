Atlético: Un Chocho debut

Juan Manuel Llop puso en marcha su segundo ciclo como DT de Atlético de Rafaela con una victoria por 2 a 0 frente a Olimpo de Bahía Blanca, en el estadio Monumental de Alberdi, por la séptima fecha de la Primera B Nacional.



Los goles de la “Crema” fueron anotados por Marco Borgnino, ambos de penal, a los 6 minutos y 42 minutos del primer tiempo.



El cambio de aire en la conducción de este grupo, que anoche contó con varios futbolistas que no venían siendo tenidos en cuenta, parece ser positivo. Desde la actitud, la predisposición, las ganas de querer ganar a como de lugar, no se puede reprochar nada. A la hora de jugar, esa es otra historia.



Como positivo, Atlético ganó. Cortó una racha de tres derrotas seguidas en el torneo y por primera vez en el campeonato no recibió goles. La última línea, totalmente nueva, cumplió. Incluso con la salida de Blondel, lesionado, el ingreso y debut para Francisco Ortega, el equipo no se resintió. Al contrario, en el complemento el arco defendido por Macagno prácticamente no sufrió sobresaltos. Apenas un remate de media distancia que contuvo atento y seguro el "1".



Sin dudas que ‘Chocho’ Llop tendrá un montón de cosas por trabajar y mejorar para poder seguir creciendo, principalmente en lo colectivo. Claro está que todo es más sencillo si se viene de una victoria. Anoche, con un trabajo prolijo en todas sus líneas y algunos puntos individuales que levantaron.



Los dos penales llegaron producto de lo que insinuó y buscó Atlético. De arranque nomás presionó bien arriba y se encontró con la primera oportunidad de abrir el marcador sin haber pateado al arco. Una pelota que parecía perdida y Borgnino la punteó para la llegada de Martino por el sector izquierdo; Ángelo le ganó a Lacunza y pisando el área el defensor visitante lo derribó. El árbitro González no dudó en sancionar la pena máxima. Borde interno del pie izquierdo de Borgnino para darle con mucha dirección y poca violencia al balón.

Cuando se terminaba el PT, y Olimpo había tenido algunas situaciones, llegó el segundo para la “Crema”. Borgnino se encontró con Albertengo y Mauro metió el centro que dio en la mano de un defensa. El línea Héctor Vallejos no dudó en advertir al juez principal –que no la había tomado como intencional- que debía cobrar el penal. Borgnino volvió a tomar la pelota pero en esta fue al otro palo. “El arquero me preguntó si se la iba a tirar al mismo palo y le dije que sí”, declaró, entre risas, pos triunfo el pibe surgido de las inferiores cremosas.



El Atlético del ‘Chocho’ Llop mostró sacrificio y contundencia. Más allá de los dos penales y una clarísima en tiempo cumplido en los pies de Gabriel Ramírez, que definió sin arquero y se la tapó un defensor con el pie, volvió a demostrar que le cuesta generar situaciones claras de gol. La visita terminó con diez por la expulsión del ingresado Bellegia, que no alcanzó a tocar la pelota, tras una durísima patada a Ramírez.



Habrá tiempo para seguir trabajando y creciendo como equipo. En la próxima fecha a la “Crema” le toca quedar libre y es una buena oportunidad para recuperar a los muchos lesionados que hay y seguir aceitando la idea de Llop.



La síntesis y datos del partido:



ATLÉTICO: 1-Ramiro Macagno; 4-Lucas Blondel (53m 16-Enzo Copetti), 2-Tomás Baroni, 6-Nicolás Zalazar y 3-Gianfranco Ferrero; 5-Agustín Nadruz y 7-Gabriel Ramírez; 8-Ezequiel Montagna (62m 13-Francisco Ortega), 9-Marco Borgnino (75m 15-Lucas Quiróz) y 10-Ángelo Martino; 11-Mauro Albertengo (cap.). Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 14-Lautaro Navas, 17-Alfredo Pussetto y 18-Enzo Bertero. DT: Juan Manuel Llop.



OLIMPO: 1-Fermín Holgado; 4-Leandro Lacunza (cap.) 6-Agustín Cattáneo, 2-Luca Orozco y 3-Martín Ferreyra; 5-Bruno Díaz (76m 16-Lautaro Bellegia); 8-Gabriel Graciani, 10-Franco Lefinir y 11-Said Llambay (56m 17-Nicolás Katz); 9-Axel Rodríguez (61m 18-Matias Arguello) y 7-Ezequiel Vidal. Suplentes: 12-Ezequiel Viola, 13-Renzo Ramírez, 14-Lucas Lazo, 15-David Vega. DT: Darío Bonjour.



Goles en el primer tiempo: 6m de penal y 42m de penal Marco Borgnino (AR).

Incidencia en el segundo tiempo: Expulsado 36m Lautaro Bellegia (O).

Amarillas: Agustín Nadruz, Ramiro Macagno (AR); Luca Orozco, Agustín Cattaneo, Martín Ferreyra, Ezequiel Vidal (O).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Mariano González.

Asistentes: Ramiro Carrera y Héctor Vallejos.

Cuarto árbitro: José Sandoval.