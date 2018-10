Peñarol, siempre Peñarol

“Demostramos que Peñarol es el mejor equipo de Liga Rafelina, lo viene demostrando desde el 2010, pela todos los campeonatos y gana siempre Peñarol”. Y así es. No hay mucho más por agregar a tan real declaración de Leonardo Ochoa. Sin dudas que el conjunto de barrio Villa Rosas es el que marca la diferencia en el fútbol doméstico. Así lo indican los números, los títulos. Ganador del actual Clausura, campeón Absoluto en 2017, 2015 y 2010, con un Clausura (16) y dos Aperturas (15 y 10).“El sacrificio que hace todo el plantel solo nosotros lo sabemos, estoy muy contento, amo este club”, señaló Ochoa, entre lágrimas, emocionado tras el 2-0 en el desempate ante Ben Hur.Para Ochoa, la principal virtud que tiene este equipo tan ganador es que “tenemos las cosas en claro”, y argumentó: “Ninguno vive del fútbol pero estamos muy comprometidos con lo que es el club, sabemos del sacrificio que se hace y tratamos de cada domingo trasmitir ese sacrificio de la semana, del día a día en la cancha”.Y agregó: “Peñarol es el mejor, no hay dudas, lo viene demostrando desde ya hace unos años, pelea todos los torneo, siempre salimos campeón de alguno de los dos torneos, los Absolutos también los ganamos. Ahora hay que pensar en Tacural que va a ser muy difícil, otra final como la que tuvimos ante Ben Hur. Trataremos de estar a la altura”.Con este logro, la V azulada accedió a jugar la definición máxima ante el campeón del Apertura. Si supera a Tacural –partido de ida y vuelta- en dicha finalísima se quedará de manera definitiva con la Copa Challenger ‘Américo Lito Maina’ ya que sería la cuarta conseguida (2010, 2015 y 2017).Y esta racha de títulos y vueltas llegó de la mano de Hugo Togni. “La verdad que Hugo es un fenómeno para armar los grupos, todos los años que estuvimos con el fueron grupos sensacionales y lo demostraron siempre los resultados, los torneas más que nada”, declaró Ochoa.En relación al partido desempate ante la “BH”, con todo lo que se habló en la previa al haber elegido el estadio de Sportivo Norte, el delantero de ‘Peña’ contó”: “Nosotros queríamos jugar en una cancha más chica porque creo que en cancha del 9 favorecía a Ben Hur, nosotros todos laburamos, no es fácil ir a jugar después de estar 8 horas en la fábrica y ellos iban a sacar mucha ventaja en lo físico, demostramos que ni en lo físico nos pudieron sacar diferencias en esta final”.Ochoa fue autor del segundo gol de Peñarol, de penal, cayéndose en su remate, puso el 2 a 0. “Se la quise tirar ahí, me patine y salió a lo Martín Palermo (risas), por suerte fue gol y sirvió para cerrar el partido en un momento clave”, remarcó.