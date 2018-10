Polémica por la expropiación de los ex almacenes Ripamonti

El proyecto de resolución presentado por el Partido Justicialista solicitando el tratamiento del proyecto de ley expropiaciones de los ex almacenes Ripamonti, que tiene media sanción en el Senado y se encuentra en Diputados, generó ayer una polémica impensada durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

Jorge Muriel señaló que nuevamente la Recova Ripamonti se encuentra en la primera plana por las muestras. Este proyecto es potestad del DEM para solicitar a la Legislatura la expropiación, el tratamiento fue rápido en el Senado pero se encuentra sin tratamiento en Diputados. Al expediente con más de 100 fojas se le dé trámite y asignar una partida presupuestaria para el 2019, con el mismo tratamiento a la propiedad en calle Salta y a la casa de las hermanas Cossettini, ambas en Rosario. Se trata de un monumento arquitectónico para que pase a manos de la ciudad".

Lisandro Mársico salió a defender el proyecto que está en Diputados: "no hay un trámite dejado, se acostumbra solicitar informes en los registros de propiedad y de catastro, que demora más de un mes, y verán si se vota este año. No se bajó el proyecto tanto de Martínez como el de Calvo".

Leonardo Viotti agregó que "son años de desidia para avanzar con la expropiación y faltó gestión. Está en ruina parte de la historia, es un riesgo para los vecinos, se puede perder parte de la historia y esperemos que no haya especulación en Diputados. Rafaela necesita una solución rápida, cada día más en riesgo y luego dar un buen uso para la sociedad con un sistema participativo para darle vida al edificio frente a la plaza".

Hugo Menossi recodó "el proyecto del hotel en el que se nos pidió una exención estipulada en el código urbano, luego el propietario no llevó adelante la inversión y lo dejó en peores condiciones el edificio. El Municipio estuvo laxo con los controles y es culpable de cómo está. Mársico presenta un proyecto de expropiación hace un año con la negativa del DEM por la falta de recursos y cuál era el fin. Se hicieron barbaridades para sostener las paredes de calle Belgrano, ya que pusieron perfiles con mezcla, luego lo cerraron. Perdimos un año, hubo desidia y me preocupa que el Senado no hizo los controles como está haciendo Diputados. A los senadores se los conoce por repartir plata en las fiestas, pero levantan la mano y es una escribanía. Que no haya especulación política para que los recursos de los santafesinos vengan para Rafaela".

Muriel se atajó: "hay pasos legales que seguir, una ordenanza sancionada, hubo una charla con el Gobernador y Bonfatti (presidente de la Cámara de Diputados) en el que estarían los fondos para expropiar. No me consta del Senado que no se hizo nada".

En el momento de la votación, se pasaron viejas facturas entre Mársico, Menossi y Muriel... lamentable. ¿Será el inicio del "año electoral"? Estamos de acuerdo en que hay que salvar al emblemático edificio, pero ¿en qué contribuyen estas chicanas políticas? Poco y nada.



OTROS PROYECTOS

* Declarar de interés municipal el 20 aniversario del Jardín N° 219 “Dr. Eduardo D´Agostino”: el festejo será el 31 de octubre a las 18 horas en su edificio de de Zavalla 1696 (barrio Güemes), asisten 180 alumnos en 8 salas, destacó Bonafede. Estuvo presente su directora Silvia López.

* Rechazo al artículo 85° del presupuesto nacional: las cooperativas y mutuales no corresponde pagar el impuesto a las ganancias, siendo justificado por Muriel. Ante el debate entre el citado, Viotti y Pascual, en el momento de la votación fueron 7 votos positivos y se abstuvieron Carina Visintini y Pascual.

* Adhesión a la conmemoración 40 años de la muerte de Mario Vecchioli: en noviembre se cumplen 40 años del poeta y escritor. Familiares de Vecchioli enviaron una nota sobre el homenaje que le harán en la Comuna de Camerano el 26 de octubre, cuya resolución aprobada estará presente en el acto en Italia, siendo portada por algunos nietos, según informó Evangelina Garrappa.

* Informe por sistema de canalización de denuncias: Visintini mencionó la ordenanza de 2017 en el que se solicitaba implementar a través de la Subsecretaría de Movilidad Urbana para que tomaran las denuncias del transporte urbano. "Queremos saber en qué estado se encuentra este canal de denuncias, porque la gente las hace en los medios y redes sociales".

* Sistema de control de velocidades máximas: en diferentes barrios de la ciudad, justificando Mársico su pedido con las 14 muertes en lo que va de 2018 entre 10 motociclistas, 2 automovilistas y 2 peatones. Mencionó que Mariano Bonino de la Agencia de Seguridad Vial autorizará 4 radares para Rafaela: 2 en la ruta provincial y los restantes en la nacional. "¿Por qué desde 2016 se dejaron de implementar los controles móviles? Las calles son pistas de carreras con víctimas fatales. ¿Es bueno para el poder político de la ciudad tener estas estadísticas?", preguntó.

* Ejecución del censo industrial Rafaela: el Icedel realizará un trabajo sobre el sector de software y servicios informáticos para "pensar en políticas públicas y tomar decisiones. En los datos de 2014 había 52 empresas en el sector con 180 personas, operando con clientes locales y del exterior" (Garrappa).

* Solicitud a la ANSeS por afiliados al PAMI referente al servicio de sepelio: los que cobran la mínima y se mueren, sus familiares no pueden hacer frente del costo al momento de abonar el servicio, siendo el autor Bonafede.

* Corregir nomencladores de calle Juan Soldano: Pascual mencionó que hay un error histórico en la calle Pedro Soldano (barrios Fasoli y Guillermo Lehmann), en realidad se llamaba Juan Soldano, según el libro "Rafaela y sus calles" de Graciela Rubiolo.

* Intervenir en ciclovías: reclamos en el sector de Estanislao del Campo en mal estado y la que se está construyendo de Rafaela a Bella Italia, que tiene un avance de obra, pero vecinos colocan los autos encima del pavimento, según contó Menossi.

* Modificación presupuestaria del ejercicio 2018: 400.000 pesos para salud. Muriel lo justificó por la inflación y así reacomodar partidas para productos químicos veterinarios y medicamentos del ómnibus sanitario.