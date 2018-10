Alimentación: quieren reabrir las paritarias

"Es imperiosa la necesidad de recomponer el salario de los trabajadores", y por eso estamos atentos y apoyando en forma proactiva el pedido de urgente reapertura de paritarias que lanzó nuestra Federación nacional". Así lo manifestó Franco Cristaldo, el secretario general de la Filial Rafaela del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA-filial Rafaela).

"Como oportunamente diéramos a conocer, la paritaria de nuestro sector había sido una de las pocas que en su momento pudo perforar el techo que había impuesto el Gobierno nacional, que entonces era del 15 %".

"Se había logrado una recomposición por tramos del 25 %, sin por supuesto preverse todo lo que vendría después con esta inflación descontrolada que licúa el poder de compra de los salarios, y por ende no hace cosa que sumar tristeza e incertidumbre".

"Lamentablemente, se están acelerando las consecuencias negativas que desde la dirigencia sindical toda se advertía cuando las políticas económicas tienden a favorecer a los especuladores y a los sectores concentrados de la riqueza en vez de crear condiciones que por el contrario promuevan la producción, el empleo y el consumo".

"Nos preocupa en primer lugar la situación de nuestros afiliados, porque es nuestro deber primero".

"Hoy es prácticamente imposible acceder al crédito, el trabajador pasó de tener posibilidades de concretar algún sueño, alguna mejora, a la pesadilla de ver que no llega a fin de mes, y que encima, no sabe si dentro de unos meses va a seguir teniendo trabajo".



SALIR ADELANTE

"Nos cabe a la dirigencia la responsabilidad de intensificar nuestro protagonismo, sin quedarnos en la mera queja, porque tenemos que salir adelante".

"Es por eso que felicitamos y acompañamos la tarea de relevamiento que se hizo en todo el país en relación a nuestra actividad, a iniciativa de nuestra Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación".

"Los resultados del trabajo que hizo FTIA refuerzan estas señales de alarma. Se han perdido en el último año más de seis mil puestos, sólo en nuestro sector".

"Estamos reclamando aparte de una recomposición salarial una drástica revisión de la política económica, que se acerque a las demandas reales de la población y se aleje de las recetas que impone el Fondo Monetario Internacional".

"Lo haremos de forma firme pero pacífica como siempre lo hicimos los trabajadores. Con diálogo, intentando siempre por esa vía arribar a consensos". "En Rafaela y zona no hemos tenido despidos masivos, pero comprendemos que la situación es crítica para todos los eslabones de la cadena. Estamos en permanente contacto con el sector patronal y con las autoridades del Ministerio de Trabajo, y valoramos la gran predisposición de parte de ellos".