Pretenden prohibir a la pirotecnia sonora

Los Concejales del Bloque Cambiemos retomaron la iniciativa por la cual se busca que Rafaela se declare libre de pirotecnia sonora. Se trata de un proyecto de ordenanza que fuera presentado y que hasta el momento no ha obtenido tratamiento.Varias localidades de la provincia y país han avanzado notablemente en la prohibición de pirotecnia sonora y Rafaela no debe ser la excepción.Desde hace unos años el tema de la pirotecnia sonora tiene su abordaje a través de distintas campañas en contra de su uso dadas las consecuencias que tiene para personas que padecen enfermedades que las tornan sensibles a los estruendos producidos por este tipo de explosivos. Entre otros, a los chicos con autismo, que suelen ser víctimas inocentes y silenciosas del uso descontrolado de la pirotecnia.También, los veterinarios han certificado el efecto que la pirotecnia tiene en muchos perros y gatos: estrés auditivo, ganas de huir (lo que provoca todo tipo de accidentes, incluidos atropellos), taquicardia, palpitaciones, temblores, náuseas, convulsiones, paros cardíacos.Somos conscientes de los esfuerzos realizados desde los diferentes sectores involucrados con la salud de las personas y de los animales, por esto es que desde Cambiemos sentimos la necesidad de aportar a una causa que ya lleva años de lucha, una ordenanza que ponga fin al padecimiento de los más vulnerables.EL PROYECTOCon anterioridad, el concejal Raúl "Lalo" Bonino lo había presentado. Pero perdió estado parlamentario, al no llegar al recinto. Ahora, se volvió a presentar esta semana.Vale destacar que esta normativa complementaría a la ordenanza N° 4638 en donde en su artículo primero se prohíbe las denominadas "bombas de estruendo, de 1 pulgadas o más, u otros de similar o mayor poder explosivo, aunque los mismos sean de fabricación autorizada".Además de declarar a Rafaela como “Ciudad Libre de Pirotecnia Sonora”, de aprobarse, se prohibiría "en todo el ejido de la Ciudad de Rafaela el uso particular, fabricación, tendencia, guarda, acopio, exhibición, manipulación, depósito, circulación, transporte, venta o cualquier otra modalidad de comercialización, tanto a mayoristas como minoristas, personas físicas o jurídicas, domiciliadas en este municipio o no, de venta libre o no, y/o de fabricación autorizada, de elementos de pirotecnia sonora y todo otro producto destinado a provocar efectos auditivos mediante detonación, deflagración, combustión o explosión". Asimismo, hacen solidariamente responsable a "quienes presten colaboración de manera directa, indirecta o faciliten el mismo". Y si quienes usen sean menores, los responsables serán sus representantes legales.La ordenanza marca una excepción: se permitiría la pirotecnia sonora cuando sea "de uso profesional". Y no están comprendidos por la norma los "fuegos de artificio con “efectos exclusivamente visuales o de bajo impacto sonoro”, que se usen para "entretenimiento de la comunidad o conmemoración de eventos especiales, autorizados previamente por el Departamento Ejecutivo Municipal".Este último punto, complementa a la ordenanza Nº 4852, que prohíbe "en todos los espectáculos y/o eventos organizados por la Municipalidad de Rafaela, o dependencias asociadas, la utilización de pirotecnia de cualquier tipo".MULTAS ALTASDe acuerdo a la ordenanza, las infracciones podrán ir de 40 hasta 100 Unidades de Multa (UM). Cada UM representa 10 litros de nafta super de YPF. Esto implica que la multa más baja es de $ 16.320 y la más alta, $ 40.800.También se habilita al decomiso, la clausura preventiva, por tiempo un tiempo determinado (en el caso de reincidencia, de 30 a 60 días hábiles) y hasta la definitiva.También se menciona que el Ejecutivo brindará asesoramiento a las víctimas en el caso de que haya incumplimiento de la norma y hasta dar lugar a "la intervención de autoridades competentes en materia civil y/o penal según los daños causados a bienes, personas y/o animales; sin ello actuar en perjuicio de las sanciones que el DEM determine pertinentes".Finalmente, se habilitan a campañas de concientización "en clubes deportivos, instituciones educativas, medios de comunicación, redes sociales y todo ámbito que el DEM crea conveniente para desincentivar la utilización de este tipo de pirotecnia y fomentar actos que tiendan al cuidado de la normal convivencia entre vecinos y animales de nuestra ciudad".