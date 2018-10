Con Llop, es tiempo de volver a ganar

De la mano de Juan Manuel Llop, que arrancará su segunda etapa como técnico, Atlético de Rafaela buscará esta noche recuperarse en la Primera B Nacional, cuando reciba desde las 21 en el Monumental a Olimpo de Bahía Blanca en uno de los encuentros correspondientes a la 7ª jornada.

Las 4 derrotas consecutivas que acumula el equipo, 3 por la PBN y una por Copa Argentina, determinaron la rápida salida de Lito Bottaniz luego de la dura caída en Puerto Madryn. Y a los pocos días, se llegó un rápido acuerdo con el Chocho Llop, que se hizo cargo del plantel hace justamente una semana, y que buscará en este regreso a la institución luego de 2 temporadas levantar al grupo en lo anímico y futbolístico y devolverle el protagonismo que se necesita para pelear por cosas importantes en el certamen en este inicio de competencia que no ha sido para nada bueno.

El nuevo DT tuvo una semana de trabajo para preparar a los 11 nombres que intentarán cortar la racha de derrotas. Apelando a su habitual dibujo táctico, el 4-2-3-1, y entre lesiones y suspensiones, realizará 5 variantes en relación al último encuentro. Salen Gastón Suso, Enzo Gaggi, Abel Massuero, Emiliano Romero y Enzo Bertero y los que ingresan son Lucas Blondel, Tomás Baroni, Gianfranco Ferrero, Ezequiel Montagna y Marco Borgnino. A varios de ellos, el Chocho ya los conoce desde el primer ciclo y les devolverá la confianza luego de no haber tenido tantas oportunidades con el entrenador saliente.

En tanto, tendrán un lugar en el banco de suplentes varios juveniles, como Nahuel Pezzini, Francisco Ortega, Lautaro Navas, Lucas Quiroz, Enzo Copetti, Alfredo Pussetto y Enzo Bertero.

Este es un partido clave para las aspiraciones albiceleste de meterse de lleno en la lucha por el ascenso directo, ya que está a 8 puntos del líder, con lo cual necesita el triunfo de manera impostergable. Y más si se tiene en cuenta que Atlético tendrá fecha libre en la próxima jornada. Es que luego de este partido, los rafaelinos volverán a jugar dentro de 15 días ante Los Andes como visitante.



LOS BAHIENSES

Olimpo viene de ganar como local por 2-0 a Guillermo Brown y quedó libre en la fecha anterior. En lo que va del torneo, el elenco bahiense sólo sumó cuando jugó de local, de hecho saliendo de Bahía suma un récord de 11 partidos sin poder ganar con apenas 1 empate y 10 derrotas. El DT aún no confirmó la formación titular que dispondrá para visitar a la “Crema” pero podría reaparecer en el equipo el central Luca Orozco, expulsado ante Chicago en la fecha 4. El resto de los jugadores convocados para llegaron a Rafaela son Viola, Ferreyra, Ramírez, Santos, Vega, Belleggia, Otondo, Katz y Argüello.