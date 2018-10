Panorama Político

EL MERCADO EN TUBARRIO Y LA FERIAEn tiempos donde la inflación pulveriza la capacidad de compra del salario, toda acción es bienvenida para dar una mano a las familias. Más aún si esas iniciativas provienen del Estado. En otros tiempos no tan lejanos, los camiones de la economía popular llegaban a Rafaela con fiambres, productos panificados, verduras, pastas y pescados entre otras alternativas.Si bien está en marcha el Programa Precios Cuidados -siempre queda la duda de qué tanto se cuidan estos precios- y por otro lado el programa Ahora 12 para financiar las compras, otra alternativa es el "Mercado en tu barrio" con el que "se busca acercar a productores y consumidores de diferentes alimentos, sin intermediarios, permitiéndoles generar intercambios a menores precios" según publicó este Diario a comienzos de esta semana. Se trata de una propuesta que está gestionando el presidente del Concejo, Lalo Bonino, con la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación.Un día después, la Municipalidad anunció que el 3 de noviembre realizará la primera "Feria desde el Origen", que contempla la venta de alimentos orgánicos y saludables elaborados por emprendedores de la ciudad.Todo suma si es en beneficio del deteriorado bolsillo de los consumidores.PERONISMO LEALPasó otro 17 de octubre en el que los múltiples peronismos que conviven hicieron actos por aquí y por allá dando lugar a una suerte de contradicción y un debate de bueyes perdidos. ¿Qué significa ser leal hoy día en la vida partidaria? ¿Lo dejamos ahí?, como decía un reconocido conductor de un ciclo político de los años 80 y 90.La foto de un justicialismo desunido es el común denominado a esta fecha tan importante para su historia pero de relativa trascendencia en la actualidad.Rafaela fue un ejemplo más. El PJ Departamental que tiene entre sus principales dirigentes a Omar Perotti, Alcides Calvo y Luis Castellano se concentró frente al busto del General Perón en el primer cantero de bulevar Roca. En ese lugar se llamó a la unidad, pero mientras tanto nadie fue a la otra convocatoria impulsada por distintas agrupaciones justicialistas prevista para media hora más tarde y que pareció vaciada (la lluvia no ayudó porque obligó a cambiar de escenario, de la placita del barrio 17 de Octubre a la sede del Sindicato de la Carne en barrio Amancay).El Frente de Agrupaciones Rafaela Digna, integrado por Soy ParTE Rafaela, Nuevo Encuentro - MAP y Ateneo Arturo Jauretche junto a algunos gremios habían coordinado otro acto.A propósito de este último Frente, hoy recibirá a la senadora nacional María de los Angeles Sacnún, que integra el bloque liderado por la ex presidenta, Cristina Kirchner. A partir de las 14:30 encabezará en el local de Nuevo Encuentro - MAP (San Martín 577) una mateada de la militancia y la ciudadanía de Rafaela y la región.EL FUTBOL LOS UNEEl senador nacional, Omar Perotti, aprovechó esta semana para recorrer localidades del sur santafesino, tal como se publica en esta edición. Y una de las fotos para ilustrar esas actividades lo muestra jugando al metegol con alumnos de una escuela.Por su parte, el intendente Luis Castellano se dejó ver el miércoles por la noche en el estadio de Sportivo Norte donde se disputó el desempate por el torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol entre Ben Hur y Peñarol, que finalmente ganó el partido y se quedó con el título.El titular del Ejecutivo en realidad fue como espectador para ver a su hijo, Joaquín, que jugó como titular en el club de barrio Ilolay.A esta altura nadie desconoce que tanto Perotti como Castellano siguen despuntando su pasión por el fútbol los sábados a la tarde en las instalaciones del gremio lechero de Atilra en el suroeste de la ciudad.INFLACION EN ALZA,SUELDOS FRIZADOSRafaela lideró el proceso de congelar los sueldos de funcionarios y concejales en la Provincia de Santa Fe. En el primer semestre, el bloque de Cambiemos en el Concejo propuso no aplicar aumentos durante el segundo semestre, con su mayoría aprobó la ordenanza y al Departamento Ejecutivo no le quedó otra que resignarse no sin protestar en los pasillos.El efecto fue contagioso y se replicó en otras ciudades santafesinas. El intendente de Santa Fe, José Corral, uno de los precandidatos a gobernador en el espacio Cambiemos, también avanzó con una medida similar. Y recientemente salió a bancar políticamente la decisión.La decisión del intendente José Corral de congelar los salarios de los funcionarios públicos, que fue acompañada por el Concejo Municipal a través del presidente del cuerpo legislativo local, Sebastián Pignata, permitirá a la Ciudad de Santa Fe un ahorro estimado en más de 9 millones de pesos hasta fin de año, destacó.Se trata de una medida que rige ya en otras tres ciudades de la provincia: Rafaela, Frontera y Recreo. Y si bien aún no fue tratado, el bloque de concejales de Cambiemos de Esperanza había presentado una iniciativa similar hace algunos meses.Para agregar está el caso de Sunchales, más reciente, a partir de la decisión de su intendente, Gonzalo Toselli. "Tiene una vigencia de seis meses, a partir del 1 de noviembre, y después de cumplido ese plazo se evaluará la situación", subrayó.LIFSCHITZ Y EL DESTAPEEl gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, está decididamente en la vereda de enfrente del presidente, Mauricio Macri. Nunca tuvo química, hay que decirlo. Ahora que el Gobierno nacional va de tropiezo en tropiezo no hay necesidad de acercarse. Esta semana la cuenta de Twitter del santafesino comenzó a seguir la cuenta de El Destape, muy ligada al periodista kirchnerista Roberto Navarro.Ayer en tanto, Lifschitz estuvo en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata donde llegó no sin problemas por la niebla que afectó el aeropuerto de esa ciudad e impidió el aterrizaje de los aviones. El santafesino debió bajar en Tandil y de ahí recorrer 170 kilómetros en auto hasta la cita con los empresarios.Menos mal que llegó porque dejó un título que dejaba ver de a poco últimamente. No descartó la posibilidad de entablar una alianza con su par de Salta y referente del PJ, Juan Manuel Urtubey, para enfrentar juntos a Cambiemos en las próximas elecciones presidenciales. Tomá mate.