El domingo, la última de la FOSH

El domingo 21 de octubre se disputará la última fecha del torneo de damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. En la Zona A2 ya se consagró Juventud de Humboldt en primera y reserva, mientras que en la A1 puede haber definición en la categoría mayor si 9 de Julio de Rafaela derrota a Atlético en el sintético del CRAR. En caso de empate, habría un encuentro para desempatar entre julienses y morterenses. En reserva de la A1, 9 de Julio de Rafaela en caso de ganar alcanzará al “9” de Morteros.

Este es el detalle de la programación:



CAMPEONATO A1

En CRAR: San Jorge vs. Sarmiento de Humboldt; 8 hs. Sub 13, 9 hs. Sub 15; 10.30 Sub 18 y 11.45 primera.

9 de Julio vs. Atlético Rafaela: 13.30 hs Sub15; 14.45 primera; 16 intermedia. A las 17.45, en Sub 18, 9 de Julio vs. Ben Hur.

En Bochazo de San Vicente: B. Bochazo vs Unión de Sunchales 13.30 sub13; 14.30 primera y 16 intermedia.



CAMPEONATO A2

En Antártida Argentina de San Francisco: Libertad de San Francisco vs. Moreno de Lehmann, a las 9 primera y 10.45 intermedia.

En Sportivo Norte: Sportivo Norte vs. Juventud de Humboldt, a las 9 primera y 10.45 intermedia.

En Belgrano de Sa Pereira: Belgrano vs. Dep. Bella Italia, a las 9 primera y 10.45 intermedia.

En Arroyito: Municipal de Tránsito vs. Ben Hur, a las 9 primera y 10.45 intermedia.

Luego, el 28 de octubre comenzará la Copa Challenger donde clasificarán tres equipos de la A1, tres de la A2, más uno de los grupos Interior (Este y Oeste), equipos de la parte norte de nuestra provincia.