Lerner y su homenaje a "Todo a Pulmón"

Por una u otra razón, los grandes artistas no suelen dedicarle grandes festejos a sus hits eternos. O porque están incluidos en grandes álbumes, o porque a veces se prefiere festejar una trayectoria, o porque -justamente- es uno de muchos hits.Fito Páez en su momento festejó los 20 años del álbum El Amor Después del Amor. O Miguel Mateos hizo lo propio con su emblemático Rocas Vivas. Y la mayoría elige festejar años de vida como artista, como banda, como trayectoria.En cambio, él eligió una canción. La canción. Y eso tiene una explicación. Una canción autobiográfica que hoy podría explicar el recorrido de muchísima gente. Una canción que es mucho más que un título y que hasta superó el recuerdo de que el disco que la incluye lleva el mismo nombre. O que ni siquiera es el primer disco, sino el segundo.Alejandro Lerner, su creador, su mentor, quien le dio vida, eligió rendirle el mejor homenaje a su canción de todos los tiempos. Pasaron 35 años de aquel viejo y querido cassette que, quienes ya superamos por varios cuerpos los 40 supimos escuchar una y otra vez en nuestras tardes de estudiantes universitarios. Aquel álbum que, entre otras, tenía grandes canciones como Conclusiones de mi vida o La isla de la buena memoria (para los pibes de hoy, una semblanza descarnada de un pibe de ayer que viajaba rumbo a la Guerra de Malvinas), contenía en el track 6 nada menos que Todo a Pulmón.Sabe Lerner que ahí no empezó su camino en la música. Arrancó mucho antes, apenas cuando terminaba el colegio secundario. Y para cuando llegó su ícono musical ya había antes un disco de respaldo. Sin embargo, supo que esa autobiografía en forma de poesía sería para toda la vida su marca, su sello, su indefectible identificación. Hoy, 35 años después, entendió que su canción se merecía un reconocimiento. No porque es la primera vez que en este país se necesita hacer todo a pulmón, pero si entendió que era el momento, era ahora.Esta noche, Rafaela podrá disfrutar de ese homenaje, de ese recorrido exquisito, de ese sobrevuelo por una historia riquísima. Autor de incontable cantidad de éxitos, hoy en el Teatro Lasserre (21:30 horas), Lerner volverá a poner sus dedos sobre el piano y volverá a traer a la memoria algunas de las mejores canciones de su historia. Por supuesto que la invitada de lujo será Todo a pulmón. Como para ponerle emoción a la noche de viernes, como para volver a aquellas épocas en las que realmente era todo a pulmón.