Celebra sus 80 años

El Centro de exalumnos de la exEscuela Normal “Domingo de Oro” de Rafaela (actual EESO Nº 204) festejará su octogésimo aniversario el sábado 10 de noviembre en las instalaciones del establecimiento educativo, ubicado en Urquiza 446.En esa oportunidad y como es habitual, quienes celebran sus 25, 50 y 75 años de egresados, -en este caso las promociones 1993, 1968 y 1943-, participarán de una jornada con actividades que concluirá con un acto y cena, siendo propicia la ocasión para el reencuentro, y recrear la alegría de festejarlo en el lugar en que fue cimentada la amistad.El Centro nació el 31/7/1938, 22 años después de la Escuela, en una asamblea promovida por un grupo de exalumnos de espíritu inquieto y con profundo cariño por la institución. Laura Galassi de Hereñú –maestra egresada de la primera promoción- fue su primera presidente y la acompañaron en su gestión Josefina G. de Marchini vicepresidente; Nélida Bonvicini secretaria; Felicidad Bielsa pro secretaria; Aída Nusimovich tesorera; Evelina Comtesse, Juanita Sapienza y Adelaida G. de Espíndola Vocales; Arnaldo De Ambroggi, Antonio Terragni y Laura Bruno Vocales suplentes; Histeria M. de López y Enrique García Revisores de cuentas; y Edgard Guibert y Clariso Hereñú Consejeros:.Los exalumnos que ocuparon el cargo de presidentes de la Comisión fueron:1938- 39 Laura Galassi de Hereñú1940- 42 Eda Depetris1943- 44 Valentina Acastello1945- 46 Evelina P. de Chiaraviglio1947- 48 Aída Nusimovich1949- 50 Margarita Palmieri de Calviño1951- 52 Francisco Grossi1953- 54 Haydée Goye1955- 57 Inés Tessio de Re1958- 59 Elva Luciano de Ternavasio1960- 64 Rogelio Piantanida1965- 67 Regina Kerz Gaitán1968- 85 Daysi Barbero de Alberione1986- 2002 Leonilda Mugna2003- 2016 Nelly Paredes de Gunzinger2017 y continúa Analía Aschieri de Meyer.Se sucedieron diversos equipos de trabajos que fomentaron un excelente vínculo con las autoridades escolares, con el objeto de colaborar a través de distintas contribuciones y soportes tanto con el establecimiento educativo como con sus alumnos. En este sentido, merece destacarse el aporte desinteresado que los egresados socios han venido realizando para favorecer al engrandecimiento institucional.Así es como durante estos 80 años se entregaron distintos materiales y equipamientos para colaborar con el dictado de clases tales como libros, herramientas, instrumental, mapas y la provisión de fotocopias a aquellos alumnos que lo requerían.Este año, el Centro invita a festejar su aniversario número 80 y agasajar a los ex alumnos mediante actividades para los egresados maestros y bachilleres que gusten participar:11:00 Visita a las instalaciones de la escuela.19:00 Clase evocativa en las aulas para las Promociones 68 y 93.20:30 Acto en el hall.21:30 Cena del reencuentro en el salón de actos.11:00 Misa en acción de gracias en la Parroquia San Antonio.La venta de las tarjetas para la cena se realizará los días 5, 6 y 7 de 10 a 14 en el hall de la escuela. Quienes residan fuera de Rafaela podrán reservarlas antes del 7 al 3492 588036 o, ponerse en contacto a través de Facebook CENTRO EX ALUMNOS NORMAL RAFAELA.Todas las promociones que gusten sumarse a los festejos serán bienvenidas. El Centro de ex alumnos permanece y continúa por la férrea voluntad de quienes cuando eran adolescentes, recorrieron los pasillos, escaleras, aulas de la Normal y, el timbre del recreo, más que una invitación para salir al patio o a la terraza, lo era para el encuentro de sueños y proyectos para crecer.