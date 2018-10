Omar Perotti camina el sur: "hay potencial para generar riqueza"

Omar Perotti continuó esta semana su recorrida por el sur santafesino y visitó las localidades de Venado Tuerto, Rufino y Murphy del departamento General López. “La provincia tiene el potencial para generar más riqueza. Santa Fe tiene que pisar el acelerador y crecer porque es la única forma de tener buenas políticas de seguridad, salud y educación” manifestó.

En ese sentido sostuvo: “Tenemos que tener una política donde el Estado acompañe a los sectores privados a crecer, esa es una de las cuestiones a empujar fuertemente, para lo cual la provincia tiene que tener un rol activo en el camino de generación de riqueza”.

Esta es la segunda jornada del senador nacional en su agenda por el sur de la provincia, que tuvo su primera parada en las localidades de Firmat, Hughes y Labordeboy. Allí Perotti mantuvo encuentros con directivos de instituciones educativas, representantes de sectores productivos, vecinos y comerciantes de la zona.

Por la mañana recorrió Venado Tuerto y tuvo una reunión con Ovidio Butani, el titular de la Comisión Plan Autopistas, con quien coincidió en la necesidad del comienzo de las obras de la autopista RN 33 Rufino-Rosario. “Los actores locales, las fuerzas regionales de la producción y el trabajo tienen que mantener muy fuerte el compromiso para continuar instalando el tema de la necesidad de la obra, que siga en agenda y no decaiga” afirmó Perotti.

Más tarde, en el Paraje San Marco a 10 km de Venado Tuerto recorrió la Escuela Rural N° 833 “Comodoro Rivadavia”, junto a la directora Silvia Ríos y sus alumnos, donde afirmó que “la educación en Santa Fe es una prioridad y es una prioridad que todos los chicos estén en la escuela primaria y que continúen en la secundaria”.

“Las ciudades y las regiones que más se van a destacar en el futuro, son las que mayores conocimientos generen. Ese tiene que ser un activo y una diferencia que Santa Fe marque al resto del país” remarcó.

En Rufino, estuvo en el Concejo Deliberante de la ciudad, donde se reunió con concejales y con representantes de los sectores productivos de la zona. “Son necesarias obras de infraestructura claves para la producción y el desarrollo de la región” señaló Perotti durante el encuentro.

Más tarde, visitó la escuela de educación técnica N°286 y recorrió la fábrica de Casillas Rurales "Rogriv" donde charlo con sus directivos y trabajadores. Finalmente se dirigió a la Empresa de Básculas Magris, que exporta a los mercados de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile y visitó las instalaciones de Horacio H. Martin SRL.

Para finalizar la recorrida por el departamento General López, Perotti se reunió en Murphy con su presidente comunal, Marcelo Camussoni, y representantes de instituciones locales, cooperativas y mutuales.

En su visita a Firmat, Perotti estuvo en la Escuela Técnica N° 281 Manuel Savio, dónde los alumnos le presentaron su

proyecto de ciencia "Más posibilidades para un clic", un prototipo de mouse para personas con discapacidad. El senador nacional insistió en la importancia de que el sector productivo acompañe el entusiasmo de los alumnos: “Necesitamos que los chicos tengan salida laboral, que las empresas los contraten para que sigan apoyando su entusiasmo”.

“Cuando se ven jóvenes en los pueblos, es una señal muy buena, es la señal de que esos jóvenes ven futuro en el lugar en el que nacieron y que están dispuestos a quedarse en ese lugar a pelearla" señaló.

“Creo profundamente en las posibilidades de que esta provincia puede estar mejor, y que puede estar mejor administrada" afirmó Perotti.

Además subrayó que "tenemos la responsabilidad de recuperar la seguridad de los santafesinos, porque se ha perdido, hay que recuperarla del avance del narcotráfico y de las bandas de delincuentes que hay en la provincia de Santa Fe" y señaló que "no hay localidad que uno recorra donde no aparezca el tema de la seguridad expuesto sobre la mesa como

preocupación central".

"Claramente hay un desmejoramiento enorme de esa situación que es responsabilidad de un gobierno al que le faltó decisión política de conducir a la policía, de enfrentar al delito y de tener una política de lucha contra el narcotráfico, no solamente frontal sino también con capacidad de prevención" remarcó.