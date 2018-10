A elegir el mejor regalo para Mamá

Quizás los más previsores ya resolvieron el dilema sobre qué regalar este domingo por el Día de la Madre, una fecha clave por partida doble: para las dinámicas internas de las familias y también para la salud financiera del sector comercial, que a través de vidrieras preparadas para la ocasión, sorteos y promociones buscan cautivar a los consumidores. Con la crisis económica que condiciona el gasto, los hijos apuestan a un equilibrio entre lo que le gusta a mamá y lo que puede pagar el bolsillo.La pregunta del millón es, cada año, ¿qué le compramos a mamá? Los niños dependen de la complicidad de los papás para completar la misión -necesitan un socio capitalista que los acompañe a comprar el obsequio-. Los más grandes en tanto suelen "hacer una vaquita" para pagar entre todos un regalo de mayor valor económico. Todos se encontrarán el domingo para hacer la entrega de una caja o bolsa con moñitos a cambio de una sonrisa, un beso y un abrazo, momento mágico que ninguna tarjeta puede pagar. Cuestión de sentimientos.Con el programa Ahora 12 como rueda de auxilio se puede hacer un esfuerzo más grande y pagar en cómodas cuotas, importante en tiempos donde el salario está rezagado respecto a la inflación. El comercio también hace su esfuerzo: resigna rentabilidad con la premisa de mejorar las posibilidades de vender un poco más y no quedarse con los productos en las estanterías.Como solemos dejar todo para último momento, desde ayer aumentó el nivel de rafaelinos que se acercan al microcentro a conocer la distintas opciones. Algunos están decididos y otros averiguan para aprovechar la alternativa más favorable. También los negocios de barrio representan una solución para este viernes y sábado.Flores, bombones, calzados, carteras, indumentaria y su amplio abanico de posibilidades, maquillaje, cremas, perfumes, celulares, almuerzos constituyen el menú básico para analizar en estas últimas 48 horas para decidirse, poner la mano en el billetera y efectuar la compra.CONSEJOSLa Dirección Nacional de Defensa del Consumidor difundió un listado de consejos para los consumidores que realicen compras durante el próximo Día de la Madre. Entre otras recomendaciones, el organismo sugirió informarse previamente sobre las características de lo que se quiere comprar, comparar los precios y leer la letra chica de las condiciones de venta.Asimismo, aconsejó pedir siempre el comprobante de pago para poder reclamar si se tiene algún problema y recordó que no puede haber diferencias entre el precio de la góndola, la vidriera o la publicación y el que efectivamente se cobra.Además, sugirió revisar el producto antes de retirarlo, verificar que esté en condiciones y con todos sus accesorios, a la vez que consultar las condiciones para el cambio. En el caso de los productos eléctricos, pidió chequear que tengan el sello de seguridad eléctrica.Por otra parte, aclaró que no puede haber diferencia de precios entre el pago en efectivo y el pago con tarjeta de débito o de crédito en un solo pago, y que el monto mínimo para pagar con tarjeta de débito es de $ 10.En otro orden, advirtió que los productos nuevos tienen por ley seis meses de garantía y si la falla se detecta dentro de este período, debe ser reparado. Los gastos de traslado y otros generados por la reparación corren por cuenta de losresponsables de la garantía: vendedor, fabricante y/o importador.Para las compras online, Defensa del Consumir sugirió asegurarse que el sitio donde se realice la compra sea seguro (las direcciones deben comenzar con “https://” y no con “http://”) y antes de comprar buscar los datos del vendedor y leer los términos y condiciones de la venta.Además, pidió verificar con anterioridad el límite disponible de la tarjeta de crédito y tener en cuenta que el vendedor está obligado a respetar el precio que publica. Si los servicios que se publican son prestados desde o hacia el exterior, sus precios pueden ser exhibidos en dólares, advirtió.Según la dependencia de la Secretaría de Comercio Interior, la oferta o promoción debe ser clara y detallada, y si se ofrece un descuento, debe aclararse el precio anterior, mientras que en caso que la promoción incluya un “2x1” debe dejar en claro el precio por unidad.Asimismo, si la oferta es por cantidades limitadas, se deben informar cuántas unidades se encuentran disponibles, y si se ofrece financiación, debe aclararse el costo financiero total (CFT).Por otra parte, recomendó comprobar que la empresa envíe el comprobante de pago o la factura electrónica para poder reclamar luego. En el caso del envío de las compras online, sugirió consultar los costos antes de comprar; y aclaró que si el vendedor fija un plazo de entrega, debe cumplirlo.También recordó el derecho de arrepentimiento (en compras online o a distancia): una vez recibido el producto, hay 10 días para cancelar la operación sin motivo ni costo; y los gastos de devolución corren por cuenta del vendedor.Por consultas y reclamos, se pude recurrir a la línea gratuita de orientación al consumidor: 0800- 666-1518, de lunes a viernes de 8 a 20, o en www.consumidor.gob.ar