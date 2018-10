Margarita Flores, madre y pañolera del Barrio 31

Margarita Flores tiene 51 años y vive en el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace 10 meses es pañolera del Programa Mejoramiento de Viviendas del sector Güemes y hace 20 años vive en el Barrio 31 con sus 7 hijos.“Comienzo mi día muy temprano. Llevo a mis hijos a tomar el micro para ir al colegio y me voy a la obra. Ahí estoy hasta el mediodía, que vuelvo a mi casa a cocinarle a mis hijos y vuelvo al trabajo hasta la tarde. Soy pañolera de obras. Me encargo de acercarle las herramientas a quienes realizan la mano de obra. Para mis compañeros es muy importante mi trabajo, principalmente porque los ayudo a que ellos puedan trabajar bien y también porque estoy controlando y fijándome qué falta y qué no para que puedan hacer bien el trabajo. Para mí también es un trabajo importante y me gusta mucho. Es un trabajo que se aprende trabajando, así fue como me pasó a mí, cuando me pedían herramientas me las indicaban y me explicaban su uso y así con el tiempo fui aprendiendo”.-La verdad que lo tomaron muy bien. Comparto todo el día con ellos y por suerte el ámbito de trabajo es muy bueno, compartimos tereré, hago el asado, el otro día les hice puchero. Se crea un lindo clima de trabajo.-A mis hijos les gusta, me dicen que está buenísimo y que si a mí me gusta, están conmigo apoyándome. La verdad no pensé que iba a ser así, pensé que iban a tener vergüenza por lo que hago, pero no.-Y los primeros días quizás estaba un poco cansada, mismo porque volvía a casa y estaba con mis hijos, preparaba la comida o los ayudaba con la tarea, pero después ya me acostumbré. En mi casa soy papá y mamá y me acostumbré a hacer otros trabajos también.-La verdad es que no conozco mujeres que hagan este trabajo, al menos no en el Barrio. Les diría que se animen. Es un trabajo en el que van a aprender a hacer muchas cosas que les va a permitir a no depender de los hombres. Personalmente aprendí un montón, mis compañeros me respetan y es un trabajo que cualquiera puede hacer. Es una muy linda experiencia y se las recomiendo.