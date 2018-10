Los Juegos de la gente

(Periodista acreditado por LA OPINION Juegos Olímpicos Buenos Aires 2018). Se apagó la llama Olímpica en Buenos Aires, pero el mejor legado, ha sido ese fueguito que ha quedado encendido para siempre en la miles de almas que poblaron los parques y estadios donde se disputaron estos 3eros, Juegos Olímpicos de la Juventud (antes sus anfitriones fueron Singapur y Nanjing) y también, en el corazón de los 141 atletas que representaron la gran historia deportiva de Argentina.

Mucho se habla en estos casos del “espíritu olímpico” pero pocos lo han experimentado realmente; es un sentimiento que se ubica en las antípodas de las manifestaciones profesionales y del mundo del marketing, que a ese nivel, domina la escena inexorablemente; sin embargo, son los más jóvenes (solo pueden participar los atletas ente 15 y 18 años), los que sin la contaminación que impone la elite de cada deporte y cierto anonimato, lo perciben en estado puro.

Esa manifestación amateur, estuvo dando vueltas por esta maravillosa ciudad en estas dos semanas; la ceremonia inaugural al pie del Obelisco ante 200.000 personas, primera experiencia del COI fuera de ámbitos cerrados, se dispersó por todo el tejido social, en un tiempo de truculentos enfrentamientos y escasos incentivos.

Sin abandonar esa actualidad dominante, se podrá decir que, la presencia de los 4012 atletas de todo el planeta, que llegaron a esta capital, por méritos en rankings y clasificaciones en pre olímpicos, fueron como un bálsamo y que el mensaje perdurará por siempre o en todo caso como ha manifestado el presidente del COA, Gerardo Werthein, deberían ser una plataforma de lanzamiento para la integración del deporte Nacional, al mundo desarrollado y porque no, el mejor antecedente, para que la candidatura como sede de los juegos de mayores en 2032, tenga asidero.

Como fuere y sin entrar en especulaciones sobre un futuro, del que no somos especialistas en hacernos cargo de manera creíble, el éxito rotundo de estas competencias, difunden un costado favorable de las capacidades que se requieren, para salir airosos en estas circunstancias.

Aquellos que tienen la pupila más entrenada, aseguran que la calificación de las autoridades internacionales, superará la expectativa y reposicionará a nivel Olímpico, a los responsables de esta organización, algo que, si se le adjunta la posición final en el medallero, ese concepto se va a extender a lo deportivo, con lo cual, estos juegos, además de entrar en la historia grande de nuestro país, serán un bisagra para los tiempos por venir.



MEDALLAS PARA TODOS

Estas competencias que todavía tienen escasa historia en el olimpismo, son un incentivo poderoso para los atletas más jóvenes y también para aquellos que pretenden iniciarse en actividades que todavía están lejos de ser rentadas en nuestro territorio.

Según Santiago Lange, Medalla de Oro en Rio 2016 a los 55 años, con el que conversamos en el Parque Olímpico: “estas competencias son maravillosas, preparan a los chicos para los desafíos grandes que llegaran cuando se terminen de desarrollar y no necesitarán, una adaptación emocional para competir con las presiones de los mayores, ojalá nosotros hubiésemos tenido estas oportunidades para templarnos antes”.

Estas reflexiones de uno de los deportistas con mayor estirpe de nuestro país, hacen visible la mejor herencia de estas competencias; una de ellas ya analizadas en esta bitácora, es la gran infraestructura del Parque Olímpico, con instalaciones de primer nivel mundial que estarán a disposición de los atletas a través de la organización del ENAR y el otro legado, seguramente el que podrá transmitir mayor prosperidad, es el aliciente para inclinarse a muchas disciplinas no tan difundidas en Argentina, pero que a nivel mundial, ocupan espacios similares a los otros tanques.

Las 32 preseas paras el deporte de nuestro país, marcan un hito, lo cual no significa que por ello, Argentina se haya convertido en una potencia; esa definición depende de variables que todavía oscilan con peligrosa frecuencia, con una dependencia no saludable de los presupuestos del estado, aun así, tampoco se ha tratado de un accidente doméstico, es evidente, que en los últimos años, el deporte de nuestro país ha entrado en un proceso evolutivo que entusiasma e invita a mirar lo que viene, con optimismo y alivio.



JOEL VARGAS Y SU DEBUT OLIMPICO

El ciclista de nuestra ciudad se vuelve con una ambigua sensación, por un lado, en las pruebas de ruta, su desempeño estuvo a la altura de su calificación internacional como uno de los mejores, colmando las expectativas de sus entrenadores; sin embargo como las medallas se definían por resultados generales de pruebas combinadas, se vio relegado por los infortunios de su compañero Agustín Durán, especialista en Mountan Bike, quien tuvo problemas técnicos y una rodada que lo alejaron de buenos puntos y eso, arrastró hacia abajo, el promedio de ambos, quedando lejos de las premiaciones.

Así son estas competencias, en una franja etaria, en la cual, los procesos formativos están en un camino de ida en lo técnico y en lo emocional, valores inestables que deberán encontrar un apogeo, cuando llamen las exigencias, del mundo de los adultos.

Final de esta cobertura que como tantas otras que hemos reflejado en el diario LA OPINION, nutren periodísticamente y exigen abrir nuevas ventanas en el horizonte.