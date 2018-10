Concejo: por seis meses congelaron las dietas

Como ya ocurriera en otra sesión, momentos antes de iniciarse el encuentro formal, con el desarrollo del Orden del Día, el titular del cuerpo, Fernando Cattaneo hizo una exposición reclamando la respuesta del Ejecutivo en cuanto al estado de un sumario labrado tras un incidente de tránsito, registrado a fines de diciembre del año anterior. El edil Leandro Lamberti pidió la palabra y reprochó la modalidad de uso de la palabra antes de la sesión, y también señaló que uno de los agentes municipales había aseverado que el titular del cuerpo lo había instado a presentar la nota, a lo que Cattaneo respondió que más allá de la cuestión reglamentaria del cuerpo a ninguno puede molestarle que un concejal tenga manifestaciones públicas en relación a un hecho que me preocupa en sobremanera, y remarcó que no instó a nadie a tal o cual actuación, simplemente hizo conocer que las herramientas con las que contaban para actuar.Oscar Trinchieri también terció en la discusión, apoyando lo expresado por Cattaneo, y reprochando la falta de respuesta del Ejecutivo, a lo que Lamberti le recordó que cuando se desempeñaba como Intendente muchas fueron las minutas de comunicación que dejó sin respuesta.Luego del extenso intercambio de opiniones dio inicio el encuentro ordinario con la aprobación del acta del encuentro anterior. Fernando Cattaneo ofreció su habitual informe de la presidencia y por Secretaría se dio lectura a la correspondencia recibida.Ingresó luego un proyecto de ordenanza - que fue derivado a comisión- elevado por un grupo de vecinos: Silvio Allende, Belén Bonomo y Edgard Korab, que solicitan se analice su proyecto que dispone incorporar charlas y capacitación en RCP y primeros auxilios a quienes soliciten licencias de conducir.Leandro Lamberti recordó que había un proyecto de Ordenanza en ese sentido, que no fue tratado y perdió estado parlamentario, documento que será tenido en cuenta cuando se considere el presentado ayer.Por secretaría se dio lectura a siete Resoluciones remitidas por el Ejecutivo a título informativo.Con la fundamentación de María José Ferrero, autora del proyecto , fue aprobada una Ordenanza que modifica artículos de las ordenanzas que tienen relación con el ejercicio del comercio ambulante en la ciudad, con diversas exigencias que transparenta el accionar de esos comerciantes.Fernando Cattaneo señaló que esta herramienta da mayor claridad a la normativa, pero debe controlarse y aplicar la ordenanza. Todos los que usaron de la palabra coincidieron.Fue aprobado un proyecto de Declaración elaborado por Fernando Cattaneo y Oscar Trinchieri, por la que se declara su desacuerdo, oposición y rechazo al art 85º del Proyecto de Ley Nacional de Presupuesto 2019, por el que se pretende se eliminen las exenciones a mutuales y cooperativas.Fue aprobado un proyecto de Resolución elaborado por María José Ferrero- quien fue la encargada de fundamentar- por esa herramienta se suspende por el término de seis meses todo incremente en la remuneración mensual percibida por los Concejales Municipales, los fondos que no perciban los ediles serán destinado para fomento de emprendedores.Fernando Cattaneo hizo público su beneplácito por la decisión, en el mismo sentido, del Intendente y los miembros del Gabinete.Ingresó luego una respuesta del Ejecutivo a una minuta de Comunicación relacionada co las reuniones mensuales del Consejo Ejecutivo y el Consejo Consultivo de Seguridad.Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elaborad por Carlos Gómeza con el apoyo de Andrea Ochat y Leandro Lamberti, por el que se declara Patrimonio Cultural de Sunchales a la Casa de su fundador Carlos Steigleder.Igual suerte corrió el proyecto de Ordenanza girado por el DEM por el que se crea el Instituto de Promoción de Derechos.Finalmente, por el art. 61 se dio ingreso a un proyecto de Resolución del Concejo, convocando a los Secretarios del Ejecutivo a las reuniones semestrales.