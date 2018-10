Hamilton puede coronarse en Austin

Si el británico Lewis Hamilton extiende su ventaja de 67 a 75 puntos este fin de semana, en el circuito estadounidense de Austin, establecerá una indescontable diferencia en el certamen y se aseguraría su quinto título en la Fórmula 1.

El piloto de Mercedes está a un paso de igualar la marca del argentino Juan Manuel Fangio en el segundo puesto de la tabla histórica, que lidera el alemán Michael Schumacher con siete coronas, todas logradas en la década del 50.

Hamilton será campeón el domingo si gana y Vettel termina tercero o peor; si es segundo y Vettel finaliza quinto o peor; si es tercero y Vettel arriba séptimo o peor; si es cuarto y Vettel concluye octavo o peor; si es quinto y Vettel llega noveno o peor; si es sexto y Vettel no suma puntos.



MARC MARQUEZ

Por su parte, el español Marc Márquez, también podría consagrarse el fin de semana en MotoGP cuando se dispute el Gran Premio de Japón, toda vez que sus opciones se presentan muy claras.

Si gana la carrera, automáticamente logrará el campeonato; si finaliza delante de Andrea Dovizioso en zona de puntos es campeón; si el italiano termina cuarto a Márquez le alcanza el quinto lugar; si el piloto de Ducati es quinto a peor el de Honda se coronará si termina dos puestos detrás y si ambos no suman sería el campeón siempre que no gane Valentino Rossi.