La CGT no descarta un paro de 36 horas

BUENOS AIRES, 19 (NA). - A menos de un mes de la última huelga general, la CGT subrayó ayer que "seguramente" va a convocar a "un paro de 36 horas con movilización" para "mediados de noviembre" si el Gobierno "sigue insistiendo en mantener esta política económica".

"La CGT, si este Gobierno sigue insistiendo en mantener esta política económica, a mediados de noviembre seguramente va a convocar a un paro general. Posiblemente sea un paro de 36 horas con movilización", sostuvo el secretario general de la CGT Carlos Acuña.

En diálogo con AM 530, el también titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garages y Playas de Estacionamiento (Soesgype) planteó las "prioridades" que debe atender la Casa Rosada respecto de la situación económica y social.

"El Gobierno tiene que evitar los despidos y las suspensiones por lo menos hasta marzo del año que viene; la urgencia de los jubilados; la reapertura de paritarias por la inflación", remarcó.

Por su parte, su par en la cúpula de la central obrera, Héctor Daer, fue más cauto con la posibilidad, ya que aclaró que la moción debe ser avalada por distintas instancias. "El paro lo estamos pensando, pero tenemos que tener un correlato para que la medida que uno bosqueja tenga también ese acompañamiento de todas las organizaciones sindicales", manifestó.

En diálogo con FM La Patriada, destacó que la CGT "no va a desechar nunca una medida de acción directa si el Gobierno no entiende que tiene que modificar el rumbo".

Por la noche, en tanto, el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, expresó su respaldo a la eventual medida de fuerza. "Vamos a pedirle a la CGT que lleve adelante un paro de 36 horas con movilización para mediados de noviembre. Ahí vamos a estar, compañeros, en la calle", sostuvo el referente gremial durante un acto en el partido bonaerense de Esteban Echeverría tras regresar al país proveniente de Singapur.

En caso de concretarse la medida de fuerza, sería la quinta en lo que va del mandato del presidente Mauricio Macri: anteriormente había paralizado al país el 6 de abril y 18 de diciembre de 2017 y el 25 de junio y 25 de septiembre de este año.