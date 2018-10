Lifschitz no le cierra la puerta al peronismo

MAR DEL PLATA, 19 (NA). - "Ni la oposición más acérrima pensaba que a esta altura íbamos a estar en esta coyuntura tan compleja de la economía con indicadores tan negativos. Es un momento para reflexionar sobre la manera de encontrar caminos institucionales que nos permitan repensar un proyecto de país", afirmó Lifschitz al exponer en el 54º Coloquio de IDEA en Mar del Plata que comenzó el miércoles y terminará hoy con la presencia del presidente, Mauricio Macri.Lifschitz también habló de que "hay una gran fragmentación en la oposición, tanto dentro del peronismo y de quienes no pertenecemos", por eso llamó a "reconstruir un proyecto alternativo que tenga que ver con el futuro y no con el pasado".Además, el mandatario santafesino no descartó la posibilidad de entablar una alianza con su par de Salta y referente del PJ, Juan Manuel Urtubey, para enfrentar juntos a Cambiemos en las próximas elecciones presidenciales. "Si pudiéramos buscar coincidencias, sí, por eso, no cierro la puerta al peronismo", aseguró el mandatario socialista en declaraciones a NA, en el marco de la edición número 54 del Coloquio de IDEA.Lifschitz, que tampoco descarta ser candidato presidencial de un frente progresista en 2019, dijo que para el armado nacional de ese sector buscan sumar a dirigentes que "tienen vocación política", como el presidente del club San Lorenzo, Matías Lammens, y el neurocientífico Facundo Manes."Hay que reconocer que hay muy poco tiempo de aquí al año que viene y que el espacio de la oposición hoy está muy hegemonizado por las distintas vertientes del peronismo. Además, el peronismo no ha logrado y pareciera difícil que logre una unidad que les permita convertirse en una alternativa seria a Cambiemos", consideró el gobernador de Santa Fe.A su entender, eso deja "al 30 o 40 por ciento de los argentinos sin representación", porque ese grupo "no quiere volver a ninguna de las experiencias del pasado y tampoco está conforme con el desempeño del Gobierno". "Allí se abre una oportunidad para construir una propuesta alternativa, que hoy parece difícil de visualizar, pero estoy seguro de que es posible de materializar y que tiene que estar constituida no solamente por algunas preferencias del llamado sector progresista, como nuestro caso, Margarita Stolbizer, sino que debiera incorporar a dirigentes del radicalismo, el peronismo, quizás algunos del PRO", señaló el socialista en diálogo con NA.En ese sentido, no descartó una alianza con el gobernador de Salta, que actualmente se embarcó en un proyecto peronista junto al mandatario cordobés, Juan Schiaretti; el senador nacional Miguel Ángel Pichetto; y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa."Más allá de que tengo un aprecio personal por Juan Manuel, me parece que, previo a eso, el peronismo que él representa, el llamado ´peronismo federal´, debiera ordenarse, establecer alguna idea de proyecto de futuro, de bases sobre las cuales establecer un diálogo. El tema no es de persona a persona, sino de establecer un proyecto común", subrayó el socialista, que la semana pasada se mostró junto al salteño en un acto.Al respecto, completó: "Si pudiéramos buscar coincidencias, sí, por eso no cierro la puerta al peronismo, ni al radicalismo, ni a muchos dirigentes que están en el PRO".El gobernador socialista también se refirió al armado que impulsa junto a la líder del GEN y el ex diputado radical Ricardo Alfonsín, y dijo que están "tratando de volver a reconfigurar nacionalmente el polo progresista", que ha tenido altibajos en los últimos años.Lifschitz señaló, en ese proyecto, al presidente del club San Lorenzo, que ya anticipó sus aspiraciones en la Ciudad de Buenos Aires, con quien dijo tener "mucho diálogo", y al neurocientífico Facundo Manes. "Es gente que tiene vocación política, pero que no tiene historia partidaria. Tenemos mucha afinidad, tenemos que generar un espacio que nos pueda encontrar en un espacio común", expresó el mandatario santafesino.