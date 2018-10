Avanza la reforma a los Bienes Personales

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El oficialismo logró ayer avanzar con el dictamen de mayoría para la reforma del impuesto a los Bienes Personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado. La iniciativa no consiguió el respaldo de buena parte de la oposición, por considerar que el piso no imponible fijado "golpea a la clase media".Sólo Argentina Federal se sumó al dictamen de Cambiemos, con la excepción de Diego Bossio, en tanto que el Frente para la Victoria y el Frente Renovador lo rechazaron. La iniciativa plantea que a partir del 2019 la base no imponible pase de 1.050.000 pesos -correspondiente al 2018- a 2.000.000 en 2019.En tanto, la alícuota que en 2018 fue del 0,25% (a pagar sobre el excedente), se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera de entre 2.000.000 y 5.000.000, pero subirá al 0,5% entre 5.000.000 y 20.000.000, y al 0,75 cuando la suma declarada fuera superior a los 20.000.000.El proyecto concitó críticas opositoras principalmente por el mínimo no imponible fijado, pese a haber elevado a casi el doble.La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), integrada por las cuatro organizaciones más importantes del sector, advirtieron al Gobierno que "el campo no tolera más impuestazos", al rechazar la proyecto oficial que introduce cambios en Bienes Personales.¿EL 24?Confiado en contar con los votos suficientes para la aprobación del proyecto de Presupuesto, aunque todavía a la expectativa de pulir algunos detalles en la negociación con diputados opositores, el oficialismo intentará emitir dictamen el martes próximo para llevar la discusión al recinto el 24 de octubre.El acuerdo en la adenda al Consenso Fiscal y los cambios en Bienes Personales y revalúo de Ganancias eran la llave que el oficialismo necesitaba para destrabar el acuerdo con los gobernadores por el Presupuesto.