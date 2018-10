Rechazo a Ganancias para la economía social

El gerente General de la Cooperativa Guillermo Lehmann, Gonzalo Turri, rechazó una vez más el proyecto de gravar con el impuesto a las Ganancias a cooperativas y mutuales que se encuentra bajo análisis del Congreso nacional y que es impulsado por el Gobierno."Cuando los legisladores, o las distintas esferas de los poderes ejecutivos sea provincial o nacional, piensan en las cooperativas y mutuales como sujetos para gravarlas con impuesto a las Ganancias, hay un desconocimiento de cómo se gestaron y qué hacen estas entidades", planteó. "Cuando 10 productores o 10 agentes económicos conforman una cooperativa, lo hacen pensando que entre todos van a encontrar una forma de trabajo, ya sea una herramienta de compra o de comercialización, que mejora las posibilidades de lograr un objetivo que de forma individual sería más difícil. Deciden conformar la cooperativa para hacer más eficiente un proceso. Y esos 10 productores o empresarios son siempre los dueños de la cooperativa, y en la medida que ésta alcanza sus objetivos, y se administran con transparencia y prudencia los frutos de ese trabajo, se generan utilidades que finalmente retornan a esos 10 productores, que son los que tributan impuestos a las Ganancias", explicó Turri en el marco de la preasamblea efectuada en la Sociedad Rural de Rafaela."Cuando se busca gravar con Ganancias el resultado de las cooperativas, uno puede pensar que se duplicará la imposición del tributo. Es decir primero sobre la cooperativa y luego sobre los fondos remanentes que se acrediten a favor del productor", planteó.Asimismo, Turri admitió que "puede pasar que exista una distorsión en determinadas entidades del objetivo original, en este caso, la sugerencia es que en lugar de gravar a todo el sistema por la mala ejecución de algunos, pongamos a trabajar al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y que realice auditorías para determinar cuáles son las organizaciones que tienen pantallas de cooperativas o mutuales pero no actúan como tales, pero no puede haber una sanción para todos los actores de la economía social, no corresponde, es una barbaridad".