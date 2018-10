Apostillas de La Feliz

MAR DEL PLATA, 19 (NA). - El presidente de FIAT Argentina, Cristiano Ratazzi, llegó finalmente este jueves al mediodía al 54° Coloquio de IDEA, luego de perderse la apertura del miércoles por la intensa niebla que afectó la ciudad balnearia. Según supo NA, el empresario voló a Mar del Plata en un vuelo de Avianca y entró apurado al hotel Sheraton para sumarse a los debates que tenían lugar en el salón principal.En esta oportunidad, Ratazzi eligió volar a Mar del Plata y no venir a bordo de su propio vehículo, como hace todos los años, a toda velocidad.El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que tenía prevista una visita este jueves al Coloquio de IDEA, no pudo abordar el vuelo que el miércoles por la noche lo traería hasta la ciudad balnearia, sumándose a la lista de afectados por el mal clima.Si bien no iba a participar de los debates, el mandatario provincial, que tiene aspiraciones presidenciales de cara al próximo año, tenía pensado pasar por el evento para mantener una serie de reuniones con empresarios, pero el plan quedó trunco.El mandatario de Santa Fe, Miguel Lifschitz, también estuvo cerca de quedarse afuera de la cita en Mar del Plata por la niebla que durante todo el miércoles impidió aterrizajes, algo que afectó la concurrencia en la primera jornada del Coloquio.Según supo NA, Lifschitz y su comitiva no pudieron llegar a Mar del Plata y el avión los dejó en la ciudad de Tandil, a 170 kilómetros de "La Feliz", desde donde emprendieron viaje en auto. El socialista, que prepara un armado nacional anclado en el progresismo para el año próximo, se reunió con empresarios y luego almorzó con la intendenta de Rosario, Mónica Fein, en uno de los restaurantes del hotel.