Exalmacenes Ripamonti: Concejo apurará a la Cámara de Diputados para la expropiación

El Concejo Municipal debatirá hoy un proyecto presentado por el oficialismo local para apurar a la Cámara de Diputados de la Provincia a que trate la expropiación de los exalmacenes Ripamonti

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Jorge Muriel (uno de los autores del proyecto, junto con Evangelina Garrappa) indicó que "la idea surgió luego de que no se le diera preferencia al proyecto de Mirabella, a diferencia de lo que pasó en el Senado, que se le dio rápido tratamiento. No sabemos por qué no lo consiguió. No queremos que haya ningún tipo de sospecha sobre esto, por eso va en ese sentido. Si no se hace rápido, después se va a mezclar con otros temas importantes y puede que quede hasta el año que viene. Creemos que este es el momento para darle la definición".

Hay otro tema para tener en cuenta: si se lograra la sanción de la ley antes del Presupuesto Provincial 2019, debería incluirse la partida necesaria para la expropiación. De allí la necesidad de avanzar rápido con este tema. "O se hace ahora, o se corre al 2020. Esa era la idea cuando aprobamos la ordenanza en agosto. Además, había un compromiso del presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, que le había dicho al Senador Calvo y al Intendente que avanzáramos que iba a tener respuesta", dijo Muriel, quien indicó que todavía no charlaron con el otro diputado que representa nuestra región, Omar Martinez (FPCyS-PS).



LO QUE VIENE

En el caso de que salga la ley y que se pueda avanzar con la expropiación, en el mientras tanto, se buscará avanzar con dos cuestiones. Por un lado, un debate social sobre qué uso podría dársele a ese lugar. Por el otro, un trabajo en conjunto con los arquitectos para el proyecto ejecutivo.

Carlos Maina, Secretario de Desarrollo Urbano, había indicado en su momento que "proceso participativo con los ciudadanos y las instituciones de la ciudad. Allí se buscará el destino final que se le dará a esa esquina. Supongo que será entre 30 - 45 días. En ese lapso, habrá una puesta a punto de todas las áreas municipales para desarrollarlo de la mejor manera", adelantó Maina, quien señaló que "el proceso será similar al que se llevó adelante para el Viejo Mercado: podrán participar todos aquellos que estén interesados". Incluso, podría llegar a darse en las mismas instalaciones del CCVM.

El funcionario también confirmó que se llevará a cabo, con posterioridad, el workshop que había propuesto el Colegio de Arquitectos. ¿En qué consiste un workshop? "Es la participación de profesionales y que propicie como mediador algún arquitecto célebre del país. Una posibilidad es el arquitecto cordobés Lucio Morini. Pero dependemos de su disponibilidad de tiempo, dado que debería venir por dos o tres días. El workshop le daría más nivel y permitiría que salga un proyecto interesante, algo que se merece este espacio", indicó en su momento. Fernando Fioramonti, Presidente del Colegio de Arquitectos de la V Circunscripción con sede en Rafaela.



FUNDAMENTOS

En los fundamentos, los peronistas recuerdan que "el 20 de septiembre de 2018, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley de autoría del senador Alcides Calvo, mediante el cual se declara de interés público y sujeta a expropiación varias fracciones de terreno ubicadas en la esquina sur este y con frente a calles Belgrano y 9 de Julio de la ciudad de Rafaela".

Señalan que "la expropiación de los conocidos ex Almacenes Ripamonti, había cumplido previamente todos los trámites locales previstos "y que "en ese sentido, la Ordenanza N.º 4986 aprobada por este cuerpo el 16 de agosto, autoriza al Departamento Ejecutivo a llevar adelante la acción expropiatoria de dichos inmuebles para constituirlos en un espacio multifuncional que podrá destinarse a fines recreativos, educativos, culturales de la ciudad".

En ese orden, destaca que "dicha Ordenanza fue creada conforme a la Ley Provincial N.º 7534 -de expropiaciones-, que en su artículo 6° establece que puede ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción del interés general, cualquiera sea su naturaleza jurídica, estén o no en el comercio, sean cosas o no".

Remarcan que "la potestad expropiatoria surge además de las previsiones contenidas en los artículos 15° de la Constitución Provincial y 39° inciso 15) de la Ley Provincial Nº 2756, debiendo por ende Declararse de utilidad Publica y Sujeto a expropiación el inmueble que nos ocupa, y posteriormente, según exige la normativa, “solicitar de la Legislatura Provincial autorización para la expropiación por causas de utilidad pública de bienes convenientes o necesarios para el cumplimiento de las atribuciones y deberes municipales, cualquiera sea su naturaleza jurídica, estén o no en el comercio, sean cosas o no-”; debiendo en cada caso dictarse la correspondiente Ordenanza, y autorizar que se realice la pertinente erogación presupuestaria con el mismo fin.

"En este caso, los denominados 'Conjunto Grandes Almacenes Ripamonti', han sido declarados 'Monumento Histórico Provincial', mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 0592 del 24 de Marzo del 2.000, con el fundamento que 'el conjunto constituye uno de los pocos testimonios arquitectónicos que sobreviven desde los momentos fundacionales' y que 'desde el punto de vista estético y formal de la edificación, guarda un armonioso equilibrio a partir del lenguaje común de una arquitectura italianizante que da unidad, tanto al sector destinado al uso comercial, como a las dependencias privadas y de la que se constituye en una valiosa expresión que trasciende el ámbito local'".

Ante todo estos antecedentes, indican que "es de esperar que la iniciativa sea acompañada en la Cámara de Diputados, para que se cumpla el importante objetivo que apunta a la preservación de este inmueble de gran valor histórico y cultural para la ciudad de Rafaela".



OTROS TEMAS

Por otra parte, el Cuerpo Legislativo analizará otros temas. Habrá una declaración de interés Municipal: una por los 20 aniversario Esc. Educ. Incial N° 219 “Dr. Eduardo D´Agostino” y adherirán a la conmemoración 40 años de la muerte de Mario Vecchioli.

Asimismo, le pedirán al Congreso Nacional que rechace el art. 85° del Presupuesto Nacional, a partir del cual se le quiere cobrar Ganancias a las Mutuales y Cooperativas. Y a la ANSeS local, para que gestione ante la Nación el servicio de sepelio para los afiliados del PAMI, que está muy complicada.

Habilitarán la ejecución del Censo Industrial, solicitarán al DEM un informe por sistema de canalización de denuncias, habilitarán al Intendente a que se ausente de la ciudad, y reclamarán que se reimplemente sistema de control de velocidades máximas, que estuvo vigente hasta 2016. También pedirán que se arreglen los nomencladores para que la calle se llame Juan Soldano y, finalmente, le reclamarán al DEM que intervenga en las ciclovías.



REUNION

Hoy a las 8.30, los concejales tendrán una actividad. Se reunirán con las organizaciones protectoras de animales